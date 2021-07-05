В Росгвардии Коми напомнили, как хранить оружие

Прямая обязанность владельца – обеспечение сохранности гражданского оружия при его хранении, ношении и транспортировании. Фото: pexels.com

Центр лицензионно-разрешительной работы напомнил гражданам о мерах по обеспечению сохранности оружия при его хранении, ношении и транспортировании.

Прямая обязанность владельца – обеспечение сохранности гражданского оружия. Утрата предметов вооружения, вследствие нарушения требований действующего законодательства, может повлечь административную и даже уголовную ответственность.

Где хранить оружие и патроны?

Оружие и патроны должны храниться только по месту жительства в запираемых на замок сейфах или металлических шкафах, ящиках из высокопрочных материалов, либо в деревянных ящиках, обитых железом с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность оружия и патронов, безопасность их хранения. Доступ к ним посторонних лиц должен быть исключён.

Ношение охотничьего оружия

При ношении оружия граждане обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие их личность, а также выданные органами внутренних дел лицензию (либо разрешение) на хранение и ношение имеющегося у них оружия. Ношение охотничьего оружия в расчехленном состоянии, со снаряженным магазином или барабаном, поставленным на предохранитель, разрешается только непосредственно во время охоты.

Сколько оружия можно перевозить?

Граждане осуществляют транспортирование оружия в количестве не более 5 единиц и патронов не более 1000 штук на основании разрешений органов внутренних дел на хранение или хранение и ношение соответствующих видов, типов и моделей оружия, либо лицензий на их приобретение, коллекционирование или экспонирование. Важно! Транспортирование принадлежащего гражданам оружия осуществляется в чехлах, кобурах или специальных футлярах.

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