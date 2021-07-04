В Сыктывкаре жильцы домов на Димитрова облагораживают сквер

Социальная дистанция, плодотворная работа и желание сделать город красивым: сыктывкарцы приступили к работе по благоустройству сквера. Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

В Сыктывкаре жильцы домов 18 и 22 по ул. Димитрова решили самостоятельно облагородить сквер, расположенный между домами. Вдохновил на идею и оказал помощь в реализации задумки Один Хороший человек Василий Полевой.

Идейный вдохновитель проекта Василий Полевой. Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Ранее сквер был излюбленным местом любителей выпить спиртное. Жильцам соседних домов приходилось устраивать субботники после посиделок «отдыхающих» и самим расчищать территорию от оставленного ими мусора.

- Если не получается договориться с выпивающими, значит, пришло время «окультурить» данное место, чтобы никому и в голову не пришло выпивать в сквере и, в тем более, оставлять за собой мусор. Я предложил жильцам домов дать скверу шанс на новую чистую жизнь – создать на территории «сказочную тропу», привести в порядок участок, закрасить трубы от сверных надписей – конечно, меня многие поддержали и приступили к делу, - рассказал идейный вдохновитель проекта Василий Полевой.

Вынос мусора из сквера. Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Работы начали проводиться планомерно, из-за напряжённой эпидемиологической обстановки жильцы не допускали скопления в сквере большого количества людей. Сам Василий Полевой покосил траву в сквере, убирал коряги, по возможности выходили жильцы домов очищать территорию от мусора. Уже на деревьях установлены скворечники и сделаны ограждения, препятствующие заезду автомобилей в лесоучасток.

Скворечники на деревьях ждут птичек. Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Детский сад №7 изготовил баннер, напоминающий отдыхающим о самостоятельной уборке за собой мусора.

Ограждение территории сквера и баннер от воспитанников Детского сада №7. Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Подключились к работе и жители других населённых пунктов. Из поселка Максаковки и села Спаспоруба приехали девушки Светлана и Юля, привезли рассаду и оформили клумбы.

Сегодня уже началась работа по созданию сказочных персонажей. Облагородить парк решил предприниматель, мастер по работе по дереву Василий Адамчук.

- Я уже много лет занимаюсь созданием деревянных скульптур и предметов интерьера. Моя мечта – чтобы в нашем городе были красивые и гармоничные скверы, в которых все композиции будут выполнены из естественных материалов. Я с радостью согласился помочь Василию Полевому и жильцам домов на Димитрова, - пояснил «Комсомолке» Василий Адамчук.

Мастер по работе по дереву Василий Адамчук. Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

В сквере появятся фигуры героев советских мультфильмов, скамейки, качель, брусчатка – всё будет выполнено мастером из дерева.

Скоро в сквере появятся герои советских мультфильмов. Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

- Материал, который я использую, это тополь. Со мной заключён контракт по спилу старых «аварийных» тополей в Сыктывкаре, это и есть материал в моей работе. Получается, мы дарим спиленным деревьям вторую жизнь, и они дальше будут радовать горожан, только в новом виде, - подытожил Василий Адамчук.

Общедворовой пёс Пушистик ждёт обновления сквера. Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Жители домов на Димитрова благодарят Василия Полевого и всех причастных за реализацию проекта «Сказочный сквер».

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