В Сыктывкаре жильцы домов на Димитрова облагораживают сквер

Социальная дистанция, плодотворная работа и желание сделать город красивым: сыктывкарцы приступили к работе по благоустройству сквера.
Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ
В Сыктывкаре жильцы домов 18 и 22 по ул. Димитрова решили самостоятельно облагородить сквер, расположенный между домами. Вдохновил на идею и оказал помощь в реализации задумки Один Хороший человек Василий Полевой.
Идейный вдохновитель проекта Василий Полевой.
Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ
Ранее сквер был излюбленным местом любителей выпить спиртное. Жильцам соседних домов приходилось устраивать субботники после посиделок «отдыхающих» и самим расчищать территорию от оставленного ими мусора.
- Если не получается договориться с выпивающими, значит, пришло время «окультурить» данное место, чтобы никому и в голову не пришло выпивать в сквере и, в тем более, оставлять за собой мусор. Я предложил жильцам домов дать скверу шанс на новую чистую жизнь – создать на территории «сказочную тропу», привести в порядок участок, закрасить трубы от сверных надписей – конечно, меня многие поддержали и приступили к делу, - рассказал идейный вдохновитель проекта Василий Полевой.
Вынос мусора из сквера.
Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ
Работы начали проводиться планомерно, из-за напряжённой эпидемиологической обстановки жильцы не допускали скопления в сквере большого количества людей. Сам Василий Полевой покосил траву в сквере, убирал коряги, по возможности выходили жильцы домов очищать территорию от мусора. Уже на деревьях установлены скворечники и сделаны ограждения, препятствующие заезду автомобилей в лесоучасток.
Скворечники на деревьях ждут птичек.
Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ
Детский сад №7 изготовил баннер, напоминающий отдыхающим о самостоятельной уборке за собой мусора.
Ограждение территории сквера и баннер от воспитанников Детского сада №7.
Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ
Подключились к работе и жители других населённых пунктов. Из поселка Максаковки и села Спаспоруба приехали девушки Светлана и Юля, привезли рассаду и оформили клумбы.
Сегодня уже началась работа по созданию сказочных персонажей. Облагородить парк решил предприниматель, мастер по работе по дереву Василий Адамчук.
- Я уже много лет занимаюсь созданием деревянных скульптур и предметов интерьера. Моя мечта – чтобы в нашем городе были красивые и гармоничные скверы, в которых все композиции будут выполнены из естественных материалов. Я с радостью согласился помочь Василию Полевому и жильцам домов на Димитрова, - пояснил «Комсомолке» Василий Адамчук.
Мастер по работе по дереву Василий Адамчук.
Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ
В сквере появятся фигуры героев советских мультфильмов, скамейки, качель, брусчатка – всё будет выполнено мастером из дерева.
Скоро в сквере появятся герои советских мультфильмов.
Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ
- Материал, который я использую, это тополь. Со мной заключён контракт по спилу старых «аварийных» тополей в Сыктывкаре, это и есть материал в моей работе. Получается, мы дарим спиленным деревьям вторую жизнь, и они дальше будут радовать горожан, только в новом виде, - подытожил Василий Адамчук.
Общедворовой пёс Пушистик ждёт обновления сквера.
Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ
Жители домов на Димитрова благодарят Василия Полевого и всех причастных за реализацию проекта «Сказочный сквер».
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