«Остается только верить, что мы успеем насладиться океаном»: сыктывкарка о заточении на Кубе

Российские туристы на Кубе требуют освобождения из "коронавирусного плена". Фото: из личного архива Екатерины Тюленевой

30 июня российских туристов на Кубе, прибывших рейсом компании «Пегас» Москва — Варадеро, поместили на жёсткий карантин – оказалось, что по прилёту у туристов подтвердился положительный COVID-19. Хотя дома, ещё перед вылетом, все тесты были отрицательными!Заточённые в одном из отелей россияне обратились к Консульству России с просьбой помочь разрешить ситуацию. Как сейчас обстоят дела у наших «узников», «Комсомолке» рассказала сыктывкарка Екатерина Тюленева.

В карантин – за свой же счёт

Напомним, несколько дней назад российские туристы записали видеообращение к консульству России на Кубе, а также искренне предупредили россиян о вероятности подобного исхода путешествия.

– В России мы все перед вылетом прошли тесты, у всех они были отрицательные. Половина людей среди нас и вовсе привиты от COVID-19. Как случилось, что здесь тесты оказались положительными, мы не понимаем! – недоумевают заточенцы в видеообращении. – Мы здоровы, чувствуем себя замечательно, признаков заболеваний нет. Туристический бизнес заключил с Кубой контракт на приём туристов. Как получилось, что у всех туристов (Порядка двухсот человек! – Прим. авт.) положительные тесты, мы не понимаем. Всех прилетевших переместили в один корпус – и с положительными, и с отрицательными результатами.

Пострадавшие ребята требовали, чтобы консульство вмешалось в эту ситуацию, и предупреждали туристов, которые собираются на отдых на Кубу, быть осторожными и понимать, какая злая шутка может их ждать за их же деньги.

Смотреть видеосюжет Видеообращение туристов

Наши тоже там

В «коронавирусном плену» оказалась и сыктывкарка Екатерина Тюленева, которая рассказала «КП-Коми», что среди туристов нашлись медики, которые сами по всем правилам взяли мазки у отдыхающих. Все тесты оказались отрицательными, но отпускать к океану прибывших в Кубу россиян местные медики не спешат.

Сегодня утром 103 российских туристов на Кубе сняли с карантина, счастливчики продолжили отпуск в своих отелях. До этого изолированных россиян осмотрели врачи, провели повторные ПЦР-тесты, сообщили в Ростуризме.

– Оставшиеся 89 туристов ожидают результатов повторного ПЦР-тестирования и в случае отрицательного результата также продолжат свой отдых, – заявили в пресс-службе Ростуризма.

Томится в несправедливом заточении и ожидает результатов злополучного теста и сыктывкарка Екатерина Тюленева вместе с ребятами из Коми.

–Вчера у нас наконец-то взяли тесты, сейчас остаётся только надеяться и верить, что нас скоро тоже выпустят, ведь наш тур был оплачен до 10 июля, из которых мы уже пятый день на карантине. Океана мы пока и не видели. Брали жёстко: держали за голову и пихали в нос палку, при себе медики имели только перчатки, палочку и ножницы, антисептика я не видела, – поделилась Екатерина.

В Ростуризме подчеркнули, что специалисты находятся на постоянной связи с туроператорами и страховыми компаниями и решают оперативно все вопросы. «Надеемся, что в самое ближайшее время наши туристы смогут продолжить свой отдых», – заявили в Ростуризме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сыктывкарские туристы, выехавшие на Кубу, проведут свой отпуск в ковидном госпитале

Путешественники в своих соцсетях опубликовали доказательства, что они здоровы (подробности)