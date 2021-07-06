В школах Коми стартует пилотный проект по профилактике буллинга

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Три школы столицы Коми станут участниками пилотного проекта по профилактике буллинга, сообщает МВД по Коми. Ведомство так же примет участие в борьбе с травлей в школах региона. Инициативу проявили общественники.

У школьников продиагностируют склонность к агрессии, проведут с учениками психологические тренинги, организуют встречи с айтишниками. Полицейские расскажут воспитанникам образовательных учреждений об ответственности за агрессию.

- Кроме того, школьники увидят интерактивный спектакль по проблеме буллинга и представят свои проекты, - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, «Комсомолка» уже рассказывала, в этом учебном году мама юного сыктывкарца была вынуждена перевести сына в другую школу. К слову, учительница, устроившая травлю третьекласснику, не получила даже выговора, отношение к ребёнку существенно не изменилось.

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