В детские сады Сыктывкара поступали небезопасные крупы

В период с января по июнь этого года было прекращено действие 24 деклараций о соответствии на зерно и продукты его переработки. Фото: Нина ЮШКОВА

В Сыктывкаре обнаружили факты поставки опасных круп в детские сады. Об этом сообщает пресс-служба Североморского межрегионального управления Россельхознадзора. В ведомстве уточнили, что в период с января по июнь этого года было прекращено действие 24 деклараций о соответствии на зерно и продукты его переработки.

Так, специалисты выяснили, что в одном из детских столичных учреждений в протоколах на крупу перловую и рис шлифованный отсутствовали результаты испытаний на наличие микотоксинов, зараженность вредителями хлебных запасов, загрязненность вредителями хлебных запасов. В протоколе испытаний на пшено кроме вышеназванных, также отсутствовали результаты испытаний на наличие токсичных элементов (свинец, мышьяк, кадмий, ртуть).

Аналогичная ситуация повторилась и в другом садике. Оказалось, что в образовательное учреждение поступили овсяные хлопья, не прошедшие должную проверку. Как и в предыдущем случае, в протоколе отсутствовали результаты испытаний на наличие охратоксина, зараженности вредителями хлебных запасов, загрязненности вредителями хлебных запасов.

На данный момент все нарушения устранены после решения суда.

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