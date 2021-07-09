В Коми задержали главврача больницы в Печоре

Фото: пресс-служба администрации Печорского района

Задержан главврач Печорской ЦРБ Сергей Хорев. На данный момент неизвестно, какую статью ему вменяют, но сам факт задержания информационному агентству БНК подтвердил источник в правоохранительных органах.

Никто и представить не мог такое стечение обстоятельств. Вчера, 8 июля, во время очередного заседания правительства рассматривали вопросы в сфере здравоохранения. В частности, была затронута проблема острой необходимости узких специалистов в районных больницах, и глава Коми Владимир Уйба ставил в пример главного врача Печорской ЦРБ, который смог привлечь в медучреждение новых молодых специалистов.

- Есть главный врач Печорской ЦРБ. Я в прошлом году туда приехал, меня чуть не убили - сбежало полбольницы пациентов, которые часа полтора кричали о том, что нет специалистов узких, невозможно попасть на прием, на диагностику. Теперь там восемь новых специалистов, - рассказал Уйба.

Добавим, что Хорев занимал должность главы больницы менее года. Известно, что на него уже заведено уголовное дело, которое ведет Следком республики.

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