Малышке Соне Гариповой из Коми после генной терапии необходима помощь для восстановления

Фото: из личного архива Татьяны Гариповой

Благотворительный фонд помощи детям, больным спинальной мышечной атрофией, и содействию здоровью детей «Звезда на ладошке» проводит срочный сбор на реабилитацию Сони Гариповой из села Шошки Сыктывдинского района Республики Коми.

Напомним, София родилась здоровой и крепенькой 15 сентября прошлого года, но в полтора месяца перестала шевелить ножками и ручками. 27 января этого года был поставлен диагноз – спинальная мышечная атрофия. Татьяна Гарипова, мама Сонечки, 29 декабря 2020 года сразу же после того, как был поставлен предварительный диагноз, подала заявку на участие в лотерее «Золгенсма». И вот удача! Не прошло и месяца, как София её выиграла. Семья до конца не верила в счастливую случайность до того момента, пока 4 июня не получили спасительную терапию.

Спустя месяц после введения препарата Сонечка заметно окрепла. Она стала держать голову, более уверенно двигает ручками и ножками, много улыбается и смеётся. Но всё же ей и её семье предстоит огромная работа, чтобы поставить девочку на ноги.

– Для нас сейчас очень важны большие победы Сони – она может целых 4 минуты держать головку в свои 10 месяцев, и мы не хотим на этом останавливаться. Мы свято верим, что наша девочка пойдёт к трём годам, но для этого нужна медицинская реабилитация. Мы верим, что у нас всё получится, – рассказала Татьяна Гарипова «Комсомолке».

После получения генной терапии Софии требуется качественная реабилитация, которая позволит девочке быстрее восстановиться. Семья Гариповых открывает сбор на реабилитацию в центр «Адели» стоимостью 120 800 рублей и очень рассчитывает на отзывчивость и щедрость добрых людей.

Фото: благотворительный фонд «Звезда на ладошке»

Отправить пожертвование можно на реквизиты фонда:

Благотворительный фонд помощи детям, больным спинальной мышечной атрофией, и содействию здоровью детей «Звезда на ладошке» 127495, г. Москва ул. Дмитровское ш., д. 124А, э., 1 пом. 30 ОГРН 1217700063020 ИНН 9715396822 КПП 771501001 Р/С 40701810338000000864

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