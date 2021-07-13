«Для меня это большая ответственность»: баскетболистка сыктывкарского клуба «Ника» Мария Черепанова представит Россию на Олимпиаде в Токио

Фото: баскетбольный клуб "Ника"

Мария Черепанова вошла в итоговый состав женской команды по баскетболу 3х3 для участия в Олимпийских играх в Токио.

10 июля мужская и женская сборные России 3x3 вылетели во Владивосток, где проведут заключительный сбор в преддверии Олимпиады в Токио. В программе подготовки — серия тренировок и спаррингов, которые станут для национальных команд финальной проверкой перед вылетом в Японию, — сообщили в баскетбольном клубе «Ника».

— Уже четвёртый день у нас идёт активная подготовка к Олимпийским играм во Владивостоке, — рассказала Мария Черепанова в интервью «Комсомолке». – К Олимпиаде мы готовились до этого два месяца, была подана заявка на участие. В начале июля тренер провёл собрание, на котором объявил состав, который отправится на игры в Токио. Я была в числе этой четвёрки.

18 июля команды отправятся в Токио. Олимпийский турнир по баскетболу 3x3 пройдет 24-28 июля.

– Для меня это большая ответственность – из-за ковидных ограничений последний год не было соревнований. В том году олимпиада была перенесена на этот год, и я, находясь в декрете, подумала, что это и есть мой шанс, пришло время вновь приступить к тренировкам, – рассказала Мария Черепанова.

После олимпиады Мария продолжит играть в команде баскетбольного клуба «Ника», с ней заключён контракт сезон 2021-2022.

Напомним, Олимпиада Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но её перенесли из-за начавшейся пандемии коронавируса. По новому плану они должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На развитие спорта в Коми нашлись дополнительные миллионы

Кто их получит (подробности)