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Дом. Семья13 июля 2021 13:00

Жителей города Коми рассмешила белка, не похудевшая к лету

Зверька явно не коснулась проблема повышения цен на ряд продуктов
Оксана ОЛЬШАНСКАЯ
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Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

В Усинском сквере горожане засняли смешное видео, главная героиня которого стала местная упитанная белка.

Зверёк, увидев наблюдателей, делает многократные попытки скрыться от посторонних любопытных глаз в ближайшем скворечнике, но всё тщетно. Несмотря на большое отверстие в птичьем домике, белка никак не смогла пролезть внутрь. Видно, жители Усинска очень заботятся о гостях из леса.

Пухлая белка в Усинске

- О том, как в Усинске любят и заботятся о животных, красноречиво говорит это видео. На месте популярного отдыха горожан, на тропе здоровья, одной белочке-плутишке не удалось пробраться в чужой домик. Чуть не застряла. Кажется кому-то пора на диету, - рассказали в местном интернет-сообществе.

Белки в Усинске очень своеобразные, отмечают горожане, приписывая им сверхразум.

- Моя белка на даче с кормушки натаскала семена подсолнуха, рассадила их во все грядки. Теперь у меня на каждой грядке пучками выросли подсолнухи. Видимо, делает запасы на зиму, - умиляется Разиля Хисамова.

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