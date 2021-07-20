В Сыктывкаре ищут возрастную поисковую собаку

Фото: из архива Ирины Степановой

Со вчерашнего дня сыктывкарцы ищут возрастную собаку-спасателя, которая потерялась в лесном массиве за столичным железнодорожным вокзалом.

Собака породы бордер-колли по кличке Пуля (полное имя Айскнехт Ультра) имеет чёрно-белый окрас, седой, глухой, на теле имеется клеймо. Возраст собаки – 12,5 лет. Собака потерялась в 18:30 в лесном массиве за ж/д вокзалом

- Мы в 18:30, как обычно, вышли на тренировку по трассе в лесном массиве за Желе, Пуля бежал впереди меня. Он стал глуховат в силу возраста, не заметил, что меня обогнал спортсмен, и пёс, рванув вперёд, побежал впереди спортсмена. Я бежала за ними, кричала, но меня они не услышали. Я добежала до финиша, но их не было. Уже мы с неравнодушными горожанами обыскали всё в округе, спрашивали прохожих, работников спортивной базы, но собаку найти так и не удалось. Будем благодарны любой информации о месте нахождения нашей собаки! Пока держим кулачки и надеемся, что наш старичок найдётся, - рассказала Ирина Степашина «Комсомолке».

Пенсионер Пуля известен горожанам своими достижениями во время работы в кинологической службе аварийно-спасательного отряда ГАУ «СПАС-Коми», он был официально аттестован на службе с 2010 года.

Фото: из архива Ирины Степановой

Аварийно-спасательный отряд «СПАС-Коми», хозяйка собака Ирина Степашина, обращаются к горожанам с просьбой помочь в поисках Пули, при обнаружении, сообщить по телефону: 8-904-235-43-53.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: