В Коми в объективы камер попал редкий воробей-альбинос

Фото: Тамара СНЕЖОК

В Сосногорске заметили редкого воробья-альбиноса. Окрас птицы очень необычный - абсолютно белоснежный. Фотоснимки воробья разместила в социальных сетях местная жительница Тамара. Теперь она с удовольствием наблюдает за птицей и делится этим с подписчиками паблика.

- Вот такой «блондин» поселился у нас на дачном участке. Размером с воробья, да и летает с воробьиной стаей, но те шустрей, - пишет Тамара.

По словам горожанки, другие птицы не обижают альбиноса, но тот сам предпочитает держаться от сородичей подальше и проводить время в одиночестве.

- Воробьи его не обижают, но он чаще сидит один на рябине, - говорит автор фото.

Тамара также поделилась забавным фактом: воробей-альбинос очень любит петь, голос, говорит, очень громкий. Из еды птица предпочитает обычное пшено.

Альбинизм, к сожалению, сокращает срок жизни птиц. Фото: Тамара СНЕЖОК

Об особенностях животных-альбиносов рассказал «Комсомолке» сыктывкарский ветеринар-орнитолог, специалист по редким животным Евгений Пешкин.

Альбинизм встречается у всех видов животных, в том числе и у птиц. К сожалению, у животных, которые находятся в дикой среде, альбинизм сокращает срок жизни – их здоровье, как правило, слабее, влияние ультрафиолета на сетчатку глаза сильнее, они более заметны для хищников. Летом у такого воробья больше вероятность быть съеденным даже этим летом, чем у его сородичей. Конечно, альбинизм встречается чаще у декоративных животных вследствие одомашнивания, в комфортных условиях такие животные проживают полноценную жизнь, их особенность никак не влияет на срок их жизни, - сообщил Евгений Пешкин.

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