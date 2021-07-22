Жеребёнок-далматинец из Коми стал героем YouTub-канала

Появился канал о необычном жеребёнке из Сыктывкара. Фото: Нина ЮШКОВА

У жеребёнка-далматинца Ижмарина из Коми появился свой YouTube-канал.

Напомним, «звездный расписной Ижмарин» родился в сыктывкарском конном центре «Аврора» семьи Денисовых необычный жеребец с редкой расцветкой. Весть о малыше разлетелась по всей Республике Коми … и не только! Наталье Денисовой стали писать коллекционеры с просьбой продать Ижмарина.

Также Наталье написал и Евгений Матузов, владелец конной базы «Аванпост», расположенной на окраине старинного города Можайск, он захотел приобрести сыктывкарского жеребёнка-далматинца. На сегодня о конном центре «Аврора» благодаря жеребцу Ижмарину заговорили в Европе.

Наталья Денисова сообщила «Комсомолке», что пока Ижмарин продолжает жить в Сыктывкаре, удивляет своих хозяев своим прекрасным характером, растет и крепнет на глазах.

Сейчас следить за звёздным жеребцом смогут все, у кого есть Интернет. Автор канала YouTub Михаил Артемьев выкладывает видеоролики с Ижмарином, рассказывает о его прогулках и приглашает всех к просмотру своего контента.

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