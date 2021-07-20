В Усть-Куломском районе строительство моста обойдётся в 33,5 миллионов рублей

Фото: пресс-службы главы Коми

18 июля а Усть-Куломском районе открыто движение по мосту через р. Виль для автотранспорта с общей массой до 6 тонн. Чтобы обеспечить проезд, на проблемных участках заменили шесть разрушенных деревянных труб на металлические на отрезке между с. Керчомъя и п. Логинъяг, сообщила пресс-служба главы Республики Коми.

Мост через реку Виль находится на 55–56 км автодороги республиканского значения Усть-Кулом – Керчомья – Зимстан – Дзёль. Ограничение по грузоподъёмности – 6 тонн. Разрушение береговой опоры произошло 9 июля в результате несанкционированного проезда тяжеловесного транспорта, проезд по мосту был временно закрыт.

Глава Республики Коми Владимир Уйба поручил Минстрою региона принять оперативные меры по восстановлению моста и проезда по нему для легкового автотранспорта. Специалистами УправтодорКоми было проведено комиссионное обследование сооружения, по результатам которого подрядная организация Лес-Сервис выполнила необходимые ремонтные работы.

Принятые меры носят первоочередной характер, чтобы в кратчайшие сроки восстановить транспортное сообщение с посёлком Зимстан. Запланировано строительство нового моста через р. Виль, объект включён в адресную инвестиционную программу Коми на 2021-2023 годы. Общая стоимость – 33,5 млн рублей. Аукцион состоится в ближайшее время. Контракт планируется заключить в конце августа 2021 года.

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