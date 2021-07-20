В Сыктывкаре бывший директор САТП №1 получит пять лет колонии

Александр Рукавишников. Фото: rkomi.ru

Сыктывкарским судом рассмотрено уголовное дело в отношении бывшего директора САТП №1 Александра Рукавишникова и главного бухгалтера Комиавтотранса. Бывший директор признан виновным в совершении преступления по статье «растрата, совершенная с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Главный бухгалтер обвиняется в пособничестве в растрате, совершенной с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Гособвинение поддержано представителем прокуратуры Коми.

Судом установлено, что в 2016-2018 гг. Александр Рукавишников при участии главного бухгалтера Комиавтотранса растратил со счета предприятия 5,9 млн рублей под предлогом оплаты договоров на оказание услуг по ремонту автобусов организации. Вину в совершённом преступлении подсудимые не признали.

Александру Рукавишникову назначено судом наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в полмиллиона рублей, главный бухгалтер Комиавтотранса – к 4 годам лишения свободы с таким же штрафом.

Приговор в законную силу не вступил, расследованием дела занимался Следкомом по Республике Коми.

Напомним, пристальное внимание прокуратуры к бывшему руководителю САТП №1 началось после забастовки кондукторов в 2018 году. Тогда 40 работников авто транспортного предприятия требовали белую зарплату, официальное трудоустройство и снижение рабочих планов.

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Напомним, пристальное внимание прокуратуры к бывшему руководителю САТП №1 началось после забастовки кондукторов в 2018 году. Тогда 40 работников авто транспортного предприятия требовали белую зарплату, официальное трудоустройство и снижение рабочих планов.

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