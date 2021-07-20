К середине августа Сыктывкар избавится от борщевика

Фото: администрация Сыктывкара

Вчера в Сыктывкаре приступили к третьему этапу борьбы с борщевиком. Очередная химобработка сорняка прошла рядом с Центром культурных инициатив «Югор» по улице Горького.

Фото: администрация Сыктывкара

В этом году в городе обработают 650 тысяч квадратных метров на 86 участках: мкр. Орбита, Нижний Чов, Октябрьский проспект, ул. Маркова, Печорская, Лесозавод, Ручейная, Элеваторная и другие.

Фото: администрация Сыктывкара

- После каждого этапа определяются участки, где химикаты недостаточно сильно подействовали на борщевик. Чаще вещество быстро смывается или испаряется с листьев сорняка из-за дождливой или очень жаркой погоды. Также дезинфекторы подвергают новые стебли, – начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Сыктывкара Мария Мокрецова.

В первую очередь подвергаются обработке те участки, где массово ходят люди. На контроле администрации города территории вблизи социальных учреждений, их площадь на сегодня – более 65 гектаров.

Фото: администрация Сыктывкара

Гербициды, используемые для борьбы с борщевиком, безопасны для человека, животных и птиц, обладают минимальной пестицидной нагрузкой на почву. Химикат проникает через лист борщевика в корень и разрушает всю его жизнедеятельность, воздействие осуществляется лишь на само растение.

Фото: администрация Сыктывкара

Третий этап обработки территорий от борщевика завершится до 17 августа этого года.

Напомним, что борьба с борщевиком продолжается во дворах многоквартирных домов, в частном секторе. Администрация Сыктывкара следит за своевременным покосом сорняка управляющими компаниями, ТСЖ и ЖСК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре усилят меры по борьбе с борщевиком

Тех, кто не борется с сорняком, будут штрафовать (подробности)