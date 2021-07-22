Сегодня в Коми идеальная погода для тихой охоты

В республике продолжается лето. Фото: Нина ЮШКОВА

В республике сегодня будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, местами кратковременный дождь. Ветер будет западным, северо-западным, умеренным на северо-востоке республики – юго-западным, днем северо-западным, умеренным.

Температура ночью +5...+10, местами, днем + 15...+21, на крайнем северо-востоке днём +13...+15°С, - рассказывает гидрометцентр по региону.

В столице Коми, 22 июля будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью +8...+10, днем +19...+21°С. Ветер западный, северо-западный. Можно, наконец, отдохнуть от жары и сходить в лес за грибами и ягодами.

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