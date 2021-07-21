Летний лайфхак: где скорости интернета выше, чем температура на улице

Фото предоставлено компанией МегаФон

Связисты выяснили, где в Сыктывкаре можно отвечать на электронные письма, слушать треки онлайн и смотреть видео на любимых платформах на самых высоких скоростях мобильного интернета. Для этого технические специалисты МегаФона провели несколько сотен замеров в столице региона и его окрестностях.

Самыми «быстрыми» местами оказались парк Строителей и парк имени Кирова. Высокие 4G-скорости зафиксированы в столице региона на Стефановской и Слободской площадях, около администрации города, в районе торговых центров «Июнь», «Макси» и «Аврора». Средний показатель на одного абонента в этих локациях составляет от 25 до 40 Мбит/с.

В небольших населенных пунктах рядом с Сыктывкаром результаты измерений даже выше, чем в столице Коми. Такими местами стали поселки Нювчим, Седкыркещ и село Зеленец. Здесь средняя скорость интернета на одного пользователя достигает 50-60 Мбит/с.

«За последний год объем трафика передачи данных в Коми вырос на 30%. Жители республики активно делятся фотографиями, смотрят видео и общаются в социальных сетях. Кроме того, наши абоненты за пару секунд могут раздать интернет на ноутбук и работать из любого места или поделиться гигабайтами с друзьями. Сделать это можно бесплатно и без ограничения скорости», - отмечает директор МегаФона в Коми Александр Канев.

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