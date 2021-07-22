Из-за долгов ресурсников жители Ухты почти месяц живут без горячей воды

Проблемой сейчас занимается и государственная жилищная инспекция. Фото: Аля ПОЗДЕЕВА

В Ухте жители трёх домов уже почти месяц живут без горячего водоснабжения. Об этом «КП-Коми» сообщила жительница дома №12 по Набережной Газовиков. И причина не в традиционном летнем отключении. В чем дело — разбиралась «Комсомолка».

Устали ждать

Семья женщины приобрела квартиру еще при застройке, живет там уже четыре года, за это время проблем не было. В отличии от всего города горячую воду летом у них «забирали» только на 2-3дня – чтобы обслужить свою газовую котельную, которая обеспечивает бесперебойную подачу горячей воды. В прошлом году, с предупреждением об отключении, горячей не было примерно полторы недели, впервые за всю эксплуатацию дома. Этим летом все пошло наперекосяк: 22 июня вечером «тепленькую» отключили без всяких объявлений.

– Мы исправно платим и всегда платили за услуги ЖКХ в полном объеме с того момента, как дом сдали строители. И были очень рады, что нас обслуживает собственная котельная, без привязки к центральным сетям, но этим летом прямо напасть какая-то. Нам только обещают, дескать, ведутся переговоры с администрацией муниципалитета, со дня на день воду вернут, но это длится уже больше трех недель. Устали ждать, в доме живет много семей с детьми, а в разгар лета мы даже не помыться нормально не можем, – сетуют жильцы дома.

Фото: Аля ПОЗДЕЕВА

После попыток местных жителей вернуть услугу письмами в жилинспекцию, прокуратуру, администрацию, горячую воду подключили 1 июля. До 16:00 7 июля длилась радость ухтинцев. Как после объяснили людям, эта неделя давалась ресурсоснабжающей организации для погашения долгов перед поставщиками голубого топлива. Компания «АиСТ», которая обслуживает котельную, задолжала ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» кругленькую сумму. Но при чем тут мы? – вопрошают хозяева квартир.

– От наших двух домов (Газовиков, д.12 и Победы, д.2 – Прим. Ред.) не больше 300 тысяч долга. Это не решит проблему, у «АиСТа» в несколько миллионов, – обсуждают ситуацию жильцы дома в общем чате одного из месседжеров.

Фото: Аля ПОЗДЕЕВА

«Кормят завтраками»

И вот уже который день ухтинцев «кормят завтраками». Из-за финансовых проблем ресурсников крайними оказались жители трех домов, находящихся в новом 6-м микрорайоне Ухты. Управляющая компания «Техстрой», обслуживающая дом, также разводит руками.

– Не имеем к ситуации ни малейшего отношения, – сообщила «КП-Коми» диспетчер управляйки. Об этом они сообщили и жильцам, вывесив объявление у каждого подъезда, и даже дали номер, по которому можно задавать неудобные вопросы о горячем водоснабжении, только вот по указанному телефону трубку никто не поднимает.

Что делать и кто виноват, пока не могут сказать и в администрации муниципалитета: «В ситуации разбираются». «Комсомолка», в свою очередь, ждет ответа на редакционный запрос.

Проблемой сейчас занимается и государственная жилищная инспекция, которая, к сожалению, не делится никакой внятной информацией.

– Обращение граждан находится на рассмотрении, по закону ответ мы можем дать в течение 30 дней, в отдельных случаях – срок увеличивается до 60-ти рабочих дней, – сказала по телефону и.о. руководителя ГЖИ Ухты и Троицко-Печерского района Юлия Филиппова.

Фото: Аля ПОЗДЕЕВА

Вмешалась прокуратура

Более исчерпывающую информацию предоставила прокуратура.

– Проверка установила, что в связи с неисполнением обязательств по оплате поставляемого газа 22 июня на объектах ООО «АиСТ» введено полное ограничение поставки газа, – сообщил прокурор Ухты Павел Якимов.

Причина неисполнения ООО «АиСТ» обязательств по оплате – дебиторская задолженность потребителей: «Общий размер – 1 819 276,54 руб., в том числе задолженность населения за поставляемые жилищно-коммунальные услуги составляет 1 376 299,68 руб., задолженность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 442 976,86 руб.», – указано в тексте письма от прокуратуры Ухты.

Также представитель госоргана сообщил, что «АиСТ» не принимал никаких мер по взысканию задолженности – не выдвигал против потребителей претензии и иски. Хотя некоторые из должников не оплачивали услугу по 19 месяцев. Теперь ООО «АиСТ» направил заявления в суд для взыскания задолженностей с потребителей. Также частично загасил долг перед поставщиками газа, идет работа по изысканию средств для погашения оставшейся части, ООО «АиСТ» в адрес ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» 20 июля направлено соглашение с графиком платежей и просьбой возобновить поставки газа.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.