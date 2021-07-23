Пятница порадует жителей Коми комфортной погодой

Успейте насладиться летом... Фото: Нина ЮШКОВА

В республике сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь в Уст-Цильме небольшой дождь. Ветер будет западным, юго-западным, умеренным на северо-востоке республики – юго-западным, днем северо-западным, умеренным.

Температура ночью +5...+10, местами, днем + 15...+21, на крайнем северо-востоке днём +18...+20°С, - рассказывает гидрометцентр по региону.

В столице Коми, 22 июля будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью +7...+9, днем +19...+21°С. Ветер западный, северо-западный. Также, ЦГМС по Коми, прогнозирует 24-25 июля похолодание в столице до +13...+15 °C, временами небольшой дождь. Эх...

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