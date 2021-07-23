В Коми после введения вакцины от коронавируса умерло 0,4% госпитализированных

Владимир Уйба: Не стоит дезинформировать пользователей соцсетей. Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

Глава региона Владимир Уйба вв своём видеообращении сообщил, что ему поступил сигнал, что в Коми продолжают умирать в реанимации привитые пациенты, в пример информатор привёл случай смерти привитого молодого человека.

- Мы взяли данные Коми республиканской клинической больницы. Действительно, 19 июля умер молодой мужчина 1983 г.р. На деле оказалось, что он был не привит. Причина смерти – позднее обращение за медпомощью, у погибшего было много хронических заболеваний.

Глава региона призвал пользователей соцсетей быть корректными и деликатными при подаче информации.

- Не стоит дезинформировать пользователей соцсетей, - призвал глава региона.

Наперебой В. Уйбе информируют о том, что реанимация КРКБ забита привитыми пациентами.

- Коми республиканская клиническая больница вновь заработала для приёма больных коронавирусной инфекцией с 21 июня этого года. За месяц через неё прошло 510 пациентов, из них умерло только два привитых человека – это 0,4%. Умершие – люди преклонного возраста, с большим количеством сопутствующих заболеваний, привитые только одним компонентом вакцины, - сообщил В. Уйба.

Глава региона напомнил, что после получения первого и второго компонента вакцины, человек уязвим, «до» и «после» введения вакцины нужно соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, не посещать массовые мероприятия, чтобы избежать серьёзных осложнений и трагического исхода.

- Если вы получаете информацию о вопиющих случаях, просьба сообщать и задавать вопросы об этом – я лично и мои коллеги постараются дать объективные ответы на острые вопросы, прокомментировать. Если вы не владеете 100% информацией, лучше переспросить, а не преподносить дезинформацию, - обратился к жителям республики В. Уйба.

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