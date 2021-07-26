Красиво жить не запретишь: Виктория Лопырёва круто отпраздновала своё 38-летие не в Коми

Фото: инстаграм Виктории Лопыревой lopyrevavika

Сегодня, 26 июля, празднует свой день рождения известная модель Виктория Лопырёва, жена первого заместителя председателя правительства Коми Игоря Булатова. По традиции она отмечает свой праздник на широкую ногу не в республике, а за границей. Этот год, естественно, не стал исключением.

На этот раз веселье развернулось в Бодруме. В Турцию Виктория с весёлой компанией прилетела на бизнесджете, весь кутёж Виктория выкладывала в свой инстаграм – фото, видеотрансляции.

Фото: инстаграм Виктории Лопыревой lopyrevavika

В платье-абажуре модель красиво выплясывала и на полу, и на столе, принимала поздравления от гостей праздника.

Фото: инстаграм Виктории Лопыревой lopyrevavika

Из известных людей была замечена певица Нюша. Разглядеть мужа модели Игоря Булатова нигде так и не удалось, он лишь поздравил её на страничке своего Инстаграма. Может он хорошо замаскировался, либо празднует день рождения любимой в Коми под тёплый дождик уходящего лета.

Фото: инстаграм Виктории Лопыревой lopyrevavika

Жители региона, конечно, поздравляют жену политика Викторию Лопырёву с днём рождения, но, в то же время, очень удивляются размаху праздника. В период пандемии...

Фото: инстаграм Виктории Лопыревой lopyrevavika

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