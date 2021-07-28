В Сыктывкаре для коронавирусных пациентов провели благотворительную акцию «Музыка как кислород»

Фото: из архива Эльвиры Илатовской

26 июля известный сыктывкарский скрипач Дмитрий Федореев устроил настоящий праздник у ковидного отделения РКВД в столице Коми. Он сыграл на скрипке для пациентов и сотрудников ковидного отделения.

Идея создания благотворительной акции «Музыка как кислород» в Сыктывкаре родилась у сыктывкарки Эльвиры Илатовской во время нахождения в ковидной изоляции в госпитале, музыкант Дмитрий Федореев её с радостью поддержал.

- За день решили, куда подключить аппаратуру, нашли удлинитель, предупредили медиков и пациентов, что в 14:00 будет концерт скрипки. Очень помогли мои друзья , разрулили вопрос с администрацией больницы, чтобы нам разрешили, - рассказала Эльвира Илатовская.

Фото: из архива Эльвиры Илатовской

Музыкант целый час играл на музыкальном инструменте на улице перед больницей по улице Пушкина.

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- Дима играл самозабвенно, мелодии, от которых мы, пациенты и медсестры, танцевали. Хотя с поражением лёгких это очень непросто, танцевать, тут три шага по стеночке бы пройти. Но музыка позволяет забыть про боль, отвлечься от этой проклятой болезни, - искренне отзывается автор акции.

На целый час пациенты и медики смогли позабыть о страшной болезни, насладиться живой музыкой, получить музыкальную терапию и незабываемые эмоции.

- Музыка лечит. Ко мне до сих пор в палату приходят пациенты и медсестры, просят передать большому артисту Дмитрию огромные слова благодарности. Спасибо за музыку, за кислород! – рассказала Эльвира Илатовская.

Сама Эльвира рассказала, что не успела сделать прививку от коронавирусной инфекции, поэтому болезнь у неё протекает тяжелее, чем у её супруга. С помощью акции «Музыка как кислород» и артиста Дмитрия Федореева она хочет обратить внимание общества на проблему вакцинации.

- Прививка «Спутником» планировалась 28 июля. Решила, съезжу в отпуск с Таськой, ребёнок ждал моря больше двух лет, а потом... И я не успела...Теперь больничная койка, капельницы, уколы в живот, поражение лёгких и приступы паники, что не смогу вздохнуть... Хорошо хоть запахи и вкус чувствую. Не всё забрал проклятый ковид, - рассказывает Эльвира.

Напомним, что в Коми прибыла партия новой вакцины «Спутник Лайт». Об этом сообщили в региональном Минздраве. Всего регион получил более 2,8 тысяч доз препарата.

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