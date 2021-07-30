В Коми не хотят прекращаться дожди

Не унываем, ждём тепла в августе.

В Коми сегодня будет облачно с прояснениями, практически во всех районах временами преимущественно без осадков, кратковременный дождь – в Сыктывкаре, Объячево, Троицко-Печорске, сильный дождь будет в Воркуте.

Ветер по всей республике восточный, умеренный, лишь в Воркуте – северный, северо-западный, умеренный, днем порывистый.

Так, в северных и центральных районах Коми завтра прогнозируется +17...+19 °C градусов тепла, на юго-западе же столбик термометра покажет +20...+22 градусов. Холоднее всего будет ночью: температура до +4…+6°C, в южных районах +12...+14 °C.

В столице Коми, 30 июля будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Температура ночью +11...+13 °C, днем +19...+21 °С. Не было бы дождя, радовались бы настоящему теплому лету!

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