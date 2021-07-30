Туристы из Коми смогут вакцинироваться от COVID-19 в гостинице Сочи

Получить вакцину очень просто. Фото: Нина ЮШКОВА

На Кубани в Сочи заработал первый пункт вакцинации от COVID-19 в гостинице – привиться там смогут отдыхающие гостиничного комплекса "Жемчужина" и сочинцы, сообщила администрация Краснодарского края.

Прививать будут сотрудники городской поликлиники № 1 Сочи. Как положено, перед введением вакцины пациента осмотрит врач – измерит температуру, уровень артериального давления, соберёт сведения о пациенте, проверит, не был ли пациент в контактах с инфицированными коронавирусной инфекцией.

Вакцинация будет проходить с десяти утра до четырёх вечера в будние дни, записываться предварительно не нужно. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис.

Напомним, что в Краснодарском крае действует режим повышенной готовности, а с 1 августа не привитые от коронавируса граждане не смогут посетить санаторно-курортные учреждения региона, либо придётся предоставить отрицательный ПЦР-тест, но привиться от COVID-19 по приезду на месте в течение трех дней.

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