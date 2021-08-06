«Обожаю я тебя, обожаю»: в Коми прилетела Виктория Лопырева

Фото: скриншот сторис Виктории Лопырёвой в Инстаграм

Хорошо отметив день рождения в Турции, в столицу Коми приехала жена первого зампреда правительства региона, известная фотомодель Виктория Лопырёва. Она прилетела этой ночью.

Виктория Лопырёва навестила Сыктывкар не одна, а в компании с одним из самых популярных диджеев Леонидом Руденко. В Instagram Виктории Леонид Руденко предложил подписчикам жены зампреда правительства Коми угадать цель его прибытия.

– Цель моего прибытия, думаю, понятна – я просто прилетела к мужу, а вот Леня прилетел с миссией, – рассказала известная фотомодель.

Фото: скриншот сторис Виктории Лопырёвой в Инстаграм

На следующем фото Виктория выложила милый скромный букет красных роз с гроздями рябины – от супруга, наверное. А Игорь Булатов разместил в сторис пожелания хорошего дня своим подписчикам и любимой жене Виктории, прицепив песню «Обожаю я тебя, обожаю» Михаила Шуфутинского.

Фото: скриншот сторис Игоря Булатова в Инстаграм

Да-да, у певца, помимо композиции «3 сентября, день прощанья», есть и другие душевные песни. Надеемся, что супермодель задержится в нашем прекрасном регионе надолго и провожать её будем только 3 сентября.

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