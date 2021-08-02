В Воркуте лисицу застали за поеданием пиццы

Фото: Подслушано Воркута

В воркутинском сообществе местный житель выложил видео, на котором заснял выходную трапезу лисы.

Рыжая плутовка лихо точит кусок пиццы на камеру. Сначала добралась до самого вкусненького – аккуратно подъела начинку, потом уже стала прикусывать и основу. Видно, что она настоящий гурман, уже не впервые лакомится чем-то необычным для своего вида.

С виду лисичка не выглядит истощённой – для этого времени года она хорошо сложена, шерсть тоже в норме. Животное не испугалась человека, продолжила есть на камеру.

Охотник со стажем Алексей Попов из Троицко-Печорского района напомнил, что отсутствия инстинкта самосохранения может быть признаком бешенства у животного:

– Здоровая лисица испугалась бы человека, утащила бы еду в кусты. К тому же сейчас нет дефицита еды. Животное, больное бешенством, свободно подходит к человеку. Конечно, есть вероятность того, что лису приучили уже, но всё-таки надо быть осторожным.

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