Президент России поздравил сыктывкарку с вековым юбилеем

Фото: администрация Сыктывкара

Сегодня жительницу Сыктывкара, труженицу тыла и ветерана труда Нонну Туркину поздравили со 100-летием от имени Президента России.

Нонна Ивановна родилась в Вологодской области. В военные годы трудилась в колхозе, после окончания 10 классов работала в школе учителем немецкого языка.

После войны вышла замуж и переехала в Архангельскую область, где работала в структуре МВД бухгалтером. У Нонны Ивановны есть дочь, которая живет Белоруссии и сын, проживающий в Сыктывкаре.

Юбиляра навестила мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова и вручила виновнице торжества именное письмо от Президента России Владимира Путина. Также записку с пожеланием здоровья написали соседи по дому Нонны Туркиной, оставив ей послание в подъезде.

Фото: администрация Сыктывкара

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