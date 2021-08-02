Огнеборцы Коми поддержали участников Олимпиады из России флешмобом

Фото: скриншот видеоролика МЧС по Коми

Сотрудники МЧС по Республике Коми засняли видеообращение российским спортсменам, участвующим в летних олимпийских играх в Токио.

На видео огнеборцы из Коми подходят к автоцистерне в униформе, дальше опа! - одним щелчком мышки видеомонтажёра перевоплощаются в спортсменов, демонстрируют вид спорта в спортивной одежде – бокс, езда на велосипеде, теннис, волейбол, штанга, в конце ролика озвучивают добрые пожелания нашим олимпийцам.

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Со словами поддержки МЧСники присоединились к федеральной акции для социальных сетей с хэштегом #wewillROCyou. Так, используя строчку из знаменитой песни группы Queen «We will rock you», болельщики решили поддержать спортсменов из России, которые выступают под нейтральным флагом и аббревиатурой ROC.

- Для сотрудников МЧС спорт всегда находится на особом месте. Мы болеем за ребят из нашей сборной, которые радуют болельщиков, показывая достойный результат. Мы верим в силу духа наших олимпийцев и желаем им как можно больше ярких побед, - рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Коми.

Фото: скриншот видеоролика МЧС по Коми

В МЧС по Коми выразили надежду, что челлендж подхватят не только коллеги, но и жители республики. Кстати, ролик огнеборцы снимали в свободное от работы время.Стоит отметить, что более сотни сотрудников МЧС по Коми регулярно занимаются спортом, принимают участие в международных соревнованиях и побеждают. Только в Сыктывкаре работают семь мастеров спорта по пожарно-спасательному спорту. В Инте среди пожарных есть мастер спорта по пауэрлифтингу, есть кандидаты в мастера спорта по хоккею с шайбой в Воркуте и Сыктывкаре. Также среди сотрудников имеются четыре кандидата в мастера спорта по самбо и рукопашному бою.

Смотреть видеосюжет #WewillROCyou

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