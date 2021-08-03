В двух столичных парках срубят порядка 50 деревьев

Фото: администрация Сыктывкара

В двух сыктывкарских парках – парке имени Мичурина и Строителе уберут усохшие и аварийные деревни. На данный момент в парке насчитывается порядка 50 усохших деревьев.

В парке Мичурина уберут 21 сухое дерево, в Строителе - 37.

Администрация города сообщает, что спил деревьев – это вынужденная мера, она необходима для обеспечения безопасности посетителей парков.

Замначальника управления ЖКХ администрации Сыктывкара Мария Мокрецова пояснила, что подрезать данные деревья нет смысла, так как они погибли и представляют угрозу для здоровья посетителей парков.

Также в администрации сообщили, что в парках взамен срубленным посадят деревья лиственных пород в 2021-2022 годах.

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