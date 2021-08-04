Фотоловушки нацпарка в Коми «поймали» интересных гостей

Летний сезон парка «Койгородский» порадовал сотрудников шикарными кадрами, пойманными на фотоловушки. Вот тебе хозяин тайги медведь, а вот тебе хозяин леса лось! Но не всё упирается в красивые моменты со зверушками. Благодаря фотоловушкам сотрудники парка могут точно знать, кто из видов обитает в заповеднике постоянно, а кто захаживает случайно и вдруг. Ну и много других премудростей.

Как рассказали в нацпарке «Койгородский», благодаря эти хитрым фотоприспособлениям (регистраторам с датчиком движения) сотрудникам удаётся пополнять информацию о животном мире, существующем на территории парка. Этим летом повезло: набрался «оскароносный» киноурожай.

— В начале июня на камеру фотоловушки попал хозяин леса — лось. Возможно, сохатый искал еду, а, может, просто исследовал территорию, — рассказали в пресс-службе парка.

Также видеоловушки «поймали» медведя, который осторожно пробирался по тропе. Потапыча ловят на камеру уже не в первый раз, сотрудники понимают: медведь уже давно обитает на этом участке заповедной территории.

Фотоловушки позволяют получать уникальные материалы по суточной динамике экосистем, сезонной динамике растительных сообществ, фиксировать ландшафт для установления границ сезонов, позволяют наблюдать за жизнью животных в их естественной среде обитания, подчёркивает пресс-служба парка «Койгородский».

Сохатый тоже спалился. Фото: Нацпарк Койгородский.

Справка КП

Обычно фотоловушки устанавливают в известных местах скопления животных, а также в местах, характерных для обитания тех или иных видов, в местах передвижения их во время миграций и др. Виды животных, зафиксированные фотоловушками на территории парка, – типичные представители таёжной фауны.

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