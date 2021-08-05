«В этом доме жили ещё наши родители»: огонь оставил многодетную семью из Коми без крыши над головой

Фото: из семейного архива Алёны Терентьевой.

Сегодня в п. Щельяюр Ижемского района произошёл страшный пожар, который унёс жизни двух молодых мужчин. Их дом сгорел полностью, огонь быстро перекинулся на соседский, где жила многодетная семья, уничтожил почти всё имущество. Дом семьи Терентьевых тоже восстановлению не подлежит.

- Мы жили в этом доме 9 лет, очень больно осознавать, что пожар его уничтожил. Это родительский дом моего супруга, родителей уже давно нет в живых. Для нас это был не просто дом, а память о наших родственниках, и в нём всегда царила гармония и уют, мы с трепетом относились к своему жилью, - рассказала пострадавшая от пожара Алёна Терентьева.

Фото: Светлана Терентьева-Кузнецова

Без крыши над головой оказалась целая многодетная семья, супруги в сельской глубинке растят трое детей мальчика 8 лет, четырёхлетнюю девочку и почти годовалого малыша. Незадолго до пожара семья сделала хороший ремонт, но пожар не пощадил ничего.

- Пожар начался с соседей, огонь лихо перешёл на нас. Двое соседа – 34-летний мужчина и его младший брат – сгорели заживо. Мы вышли из дома. Я бесконечно благодарна неравнодушным людям, только с их помощью удалось хоть что-то спасти, - вспоминает хозяйка сгоревшего дома.

Сейчас семья проживает у соседки, которая разрешила пожить у себя семья, пока она в отъезде.

- Я сейчас не понимаю, что нам делать дальше. Муж недавно уехал в командировку в Заполярье, сейчас ждём его возвращения. Не знаю, как мы будем восстанавливаться, где жить. Наверное, первым делом устроим разбор пепелища, своего и соседского, это тоже время. Мы лишились практически всего, вынесли холодильник, плиту, пару шкафов. У школьника успели вроде спасти рабочие тетради, которые мы купили к новому учебному году, а остальные его вещи все сгорели, у младших деток что-то удалось вынести.

Если вы хотите поддержать многодетную семью, можете связаться с хозяйкой дома Алёной Терентьевна по телефону 89048664975 или написать на страничку в сотсетях.

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