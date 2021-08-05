В Коми северо-западный ветер принесет грозы

Рассвет в верховьях реки Илыч.

В Коми весь день будет переменная облачность, говорят региональные синоптики.

Температура воздуха ночью в республике будет +12...+14 градусов. Днем же столбик термометра покажет максимум +22 °C. В Сыктывкаре, Объячево, Ухте, Воркуте, Усть-Цильме – преимущественно без осадков, в других районах кратковременный дождь, в Вуктыле и Троицко-Печорске ожидаются грозы. Ветер – северо-западный, умеренный, местами порывистый.

- В столице региона температура ночью: +12...+14 °C, днём: +20...+22 °C. Весь день будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, умеренный, - поделились прогнозом метеорологи.

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