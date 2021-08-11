Виктория Лопырёва попробовала покорить Коми в стилизованном наряде

Фото: скриншот фото Виктории Лопырёвой в Инстаграм

Жена первого зампредседателя правительства, модель Виктория Лопырева Коми рассказала в своем Instagram о своей поездке в Ухту, а также похвалила ухтинского мэра Магомеда Османова и местных жителей.

Путешествие по республике Коми Виктории продолжается, сегодня она находится в Ухте, ей там очень нравится.

- Я всегда говорю о том, что любое место - это, в первую очередь, люди! Так вот, люди в Ухте невероятно добрые, отзывчивые и всегда здороваются (это очень приятно)! – написала Виктория Лопырёва в своих соцсетях.

Супермодель отметила, что на ухтинских улицах много детворы, в красивых парках ухоженные деревья и идеальные клумбы, также она отметила работу Магомеда Османова. Про хорошую инфраструктуру Ухты Виктория Лопырёва обещала написать в следующем посте.

До этого Виктория Лопырёва разместила фотосессию в финно-угорском этнопарке, написав пост об укладе жизни Коми и роли коми женщины. Виктория рассуждала о том, что жизнь за последние сто лет сильно изменилась.

Фото: скриншот фото Виктории Лопырёвой в Инстаграм

- Мы, пользуясь современными удобствами, не можем себе представить, как люди жили раньше, когда ничего этого не было.

Далее она рекламирует этнопарк в Коми, где можно погрузиться быт многих северных народов тех времён. Когда воду носили из реки, а зерно вручную мололи жерновами, - пишет фотомодель.

К слову, погрузиться в традиционный быт северных народов в Коми можно не только в этнопарке, в коми глубинках до сих пор люди ведут традиционный образ жизни, как и много лет назад, только туда добраться сложнее и связь там уже очень плохая или вовсе отсутствует.

- Женщине тогда приходилось быть очень сильной – в прямом смысле слова, потому что всю работу она делала сама, своими руками, пока мужчины добывали пропитание в суровых условиях Севера. Оттого, наверное, были женщины стройны и худощавы, а округлость фигуре часто придавали при помощи пышных юбок. Женщине и сегодня приходится быть сильной, но это уже другая тема, о которой поговорим позже, - написала Виктория Лопырёва.

В комментариях пользователи отмечали, что костюм Виктории был чересчур стилизован – явно не традиционная одежда коми, только усть-цилёмы и ижемцы могли похвастаться пёстрыми тканями, дорогой обработкой элементов костюма. Слишком много украинских и финно-угорских мотивов.

- Эта тканная нагрудная вставка с венгерскими мотивами в современной инсталляции, украинская обработка горловины и рукавов. Я просто охр...нела, позор! - пишут в соцсетях.

- У Виктории на платье то ли тюльпаны, то ли пионы, да и в целом костюм больше напоминает славянский, а не одеяние северных женщин, - продолжают в комментариях.

Финно-угорский этнопарк отметил, что костюм на Виктории и правда не ауитентичный – с филармонии. Это эстрадное платье (стилизованный наряд коми). Сорян.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Обожаю я тебя, обожаю»: в Коми прилетела Виктория Лопырева

Супруга первого зампреда региона прибыла в Сыктывкар с известным диджеем (подробности)