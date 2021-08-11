Интинский «Живой уголок», который сравнили с концлагерем для животных, проверит прокуратура Коми

Фото: паблик в соцсетях "Злой сыктывкарец"

По сети Интернет разгулялась ужасная информация – пользователи негодуют: настоящий концлагерь для животных находится в Инте в местной организации «Живой уголок»! Тревогу бьют местные активисты и работники организации.

- Здесь царит грязь, антисанитария, животные истощены и болеют, а птицы и мелкие зверьки часто живут в тесных клетках и многие из-за этого погибли, - сообщают об ужасных условиях, в которых содержатся животные, информанты.

По словам местных жителей, подопечные организации не получают необходимого ухода и даже ветеринарная помощь им оказывается не вовремя. Например, коза часто не доится, у барана на голове были замечены даже опарыши.

- Выведенный в инкубаторе индюшонок из-за недостатка витаминов и ослабленных лапок не смог стоять и его подвесили. В таком положении он умер, - сообщают активисты в соцсетях.

Прокуратура Коми начала проверку условий содержания животных интинской организации «Живой уголок», об этом ТАСС рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

- Активисты были у меня на личном приеме, проверка сразу же начата и проводится, срок по жалобе - 25 августа, - привели в пресс-службе слова прокурора Инты Андрея Пустаханова.

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