Инфекционист рассказал, когда в Коми может появиться новая мутация коронавируса

Продолжают регистрироваться новые штаммы коронавируса. Фото: Нина ЮШКОВА

Пандемия COVID-19 постепенно идет на спад, однако вызвавший ее коронавирус SARS-CoV-2 пока гуляет по многим странам, включая Россию. Регистрируются новые штаммы коронавируса, и предстоящая осень может принести очередную мутации, считает врач-инфекционист и вакцинолог, главный врач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков.

Инфекционист в своём интервью радио Sputnik разъяснил, что основные мутации коронавируса происходят осенью. После появления новой мутации, для того, чтобы она "подняла голову" и вызвала всплеск заболеваемости, должно пройти время. После мутации это где-то 4-5 месяцев.

Получается, если осенью возникнет новый штамм COVID-19, то его воздействие начнет ощущаться весной 2022 года.

"Мой прогноз, что осенью, в сентябре, у нас будет подъем заболеваемости, к декабрю ситуация стабилизируется. Дальше, весной, ситуация будет зависеть от нового штамма коронавируса", – считает Евгений Тимаков.

Самым действенным способом защититься от коронавируса является вакцинация, продолжил врач. Чтобы избежать заражения в сентябре, сделать прививку рекомендуется сделать уже сейчас, рассказали на Sputnik.

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