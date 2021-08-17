Ушла из жизни народная писательница Коми Нина Куратова

В центре внимания писательницы - женский характер и судьбы, проблема семейного счастья. Фото: Екатерина САВЕНКО

Сегодня союз писателей Коми сообщил, что 16 августа скончалась коми писательница Нины Куратовой. Любимой и взрослыми, и детьми писательницы, прозаика, драматурга и литературоведа не стало на 92-м году жизни.

Нины Никитична в 1949 году окончила Сыктывкарское дошкольное педучилище №2, далее работала воспитателем в детских садах, где и начался её творческий путь. Для малышей были написаны стихотворения и сказки, а сборник рассказов для детей «Кöч гöснеч» (Гостинец от зайца) стал ее первой книгой.

Народное признание Нина Никитична заслужила благодаря ее первой повести «Батьяс йылысь висьт» (Повесть об отцах), книгам «Радейтана, муса» (Что любимо, мило), «Бобöнянь кöр» (Вкус клевера) и другим

Сборники рассказов и повести народной писательницы выходили один за другим. В центре внимания писательницы - женский характер, женские судьбы, проблема семейного счастья.

Н. Н. Куратова – заслуженный работник культуры Коми АССР (1980), лауреат Государственной премии Коми АССР (1985-1987), Народный писатель Республики Коми (2001).

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