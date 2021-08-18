Советский «Луноход» вперёд!: Ухтинец Иван Красиков тотально отреставрировал ЛиАЗ 677

Фото: личный архив героя публикации

Ухтинец Иван Красиков реставрирует пассажирских автобусов ЛиАЗ 677 – настоящий символ советской эпохи. Работа по восстановлению уже близится к завершению. О своей работе Иван рассказал «КП-Коми».

Фото: личный архив героя публикации

Автобус в детство

– У меня отец долгое время работал на таком же ЛиАЗе. Запах этих автобусов, приехавших с завода не спутать ни с чем. Попав в этот автобус сейчас, сразу погружаешься в атмосферу прошлого, на словах её описать невозможно: запах транспорта, рычание мотора всё расскажут за меня, – вспоминает Иван Красиков.

В семье Красиков образовалась настоящая династия водителей – сам Иван и его отец вместе наработали водительский стаж – 51 год, считая выбранную профессию своим призванием. А советский ЛиАЗ ассоциируется у Ивана с детскими воспоминаниями, когда отец катал его по городу на новеньком автобусе.

Попал в ТОП, а не на огород

По словам Ивана, чтобы восстановить ЛиАз на заводе, целой бригаде автомехаников потребуется всего полгода, но стоить это будет от 700 тысяч рублей до миллиона.

Фото: личный архив героя публикации

– Я ремонтирую автобус совершенно один. Детали для ЛиАЗа скупаю по всей России, весь процесс восстановления я описываю в своём блоге. Удивительно, но многим так интересно преображение ЛиАЗа, что мой блог попал в топ. Пока на 24 месте по популярности, но, думаю, когда автобус будет готов, то и вовсе попаду в десятку, – рассказал реставратор.

Фото: личный архив героя публикации

ЛиАЗ мастер приобрел у сыктывкарской организации по электрические сети, говорит, что вёл переговоры целый год. Обычно такие старые автобусы покупают дачники под «бытовник» – ставят на участок и используют старый транспорт в качестве сарая, а некоторые даже умудряются обустроить там жильё.

На ЛиАЗе не остановится

Кстати, параллельно с ЛиАЗом Иван восстанавливает и старенький Икарус, выпущенный в концеXXвека.

Фото: личный архив героя публикации

– Икарус я спас от «голубого пламени», его должны были порезать автогеном, а я успел выкупить его, чтобы попытаться вдохнуть в него новую жизнь. Самое интересное, что в состоянии почти полной неисправности Икарус буквально бежал с Печоры. Доехал своим ходом до Ухты, теперь стоит с поломкой, несовместимой с жизнью, перекрыв дорогу ЛиАЗу, – рассказывает Иван Красиков.

У Ивана есть единомышленники, он общается с такими же реставраторами старых автомобилей с разных уголков России: с Красноярска, Владивостока, Москвы, Санкт-Петербурга, а есть даже товарищ из Нью-Йорка.

Мастер так трепетно относится к своим «пациентам», что автобусы получили имена.

– ЛиАЗ я назвал Лунтиком, вспомнив его советском прозвище «Лунаход». ЛиАЗ 677 так назывался в народе из-за плавной езды, подвеска автобуса была гибкой, поэтому не было сильной тряски во время езды, казалось, автобус плывёт, а не едет. Решил, что не буду же его главным прозвищем обзывать. Чаще в народе автобус сравнивали со скотовозом, так как в час пик в него могли набиться до 110 человек, – поясняет реставратор.

Имя Икаруса – «немного американец». Иван Красиков дал ему такое название потому, что такие автобусы с Венгрии поставлялись не только в СССР, но и в Сан-Франциско и Канаду.

– Сейчас я веду переговоры с одной фирмой, хочу выкупить у них старенький туристический автобус, какая марка – пусть останется секретом. Будет здорово, если у меня появится автопарк ретроавтобусов, можно будет даже экскурсии устраивать, а пока осталось доделать по мелочи Лунтика, – подытожил Иван Красиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

О коми мастерах расскажут на федеральном канале «Россия – Культура». Опа! (подробности)