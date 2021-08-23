Ураган оставил жителей Коми без крыши над головой и электричества

Фото: из сообщества "Жесть Коми"

В минувшие выходные по Республике Коми прошёлся настоящий ураган. Стихия обрушилась на Ижемский, Прилузский, Усть-Куломский и Троицко-Печорский районы республики.

Фото: из сообщества "Жесть Коми"

Сорванные крыши домов, настилы, оборванные электропровода, машины, помятые упавшими деревьями, поваленные заборы – интернет заполонили страшные снимки разгулявшейся непогоды.

Фото: из сообщества "Жесть Коми"

Жители сёл Усть-Куломского района делятся кадрами, на которых видно, что природная стихия повалила деревья, некоторые были вырваны прямо с корнем. Село осталось без света и, как следствие, без питьевой воды.

Фото: из сообщества "Жесть Коми"

- 20 августа селе Помоздино сильный ураган, повалило много вековых деревьев, посносило крыши домов. В селе всего сутки не было света, оперативно сработали электрики. Целый день в селе проходили восстановительные работы. Колодцев у нас нет, вода поступает из водонапорных башен, поэтому и воды не было, - прокомментировала ситуацию Ольга Шебырева.

В некоторых местах отключение электричества было до трёх дней.

- У нас улетел с крыши один профнастил, который помяло как бумажку (легко отделались по сравнению с остальными), - написала на своей страничке жительница Помоздино Ольга Юркина.

Фото: со страницы Ольги Юркиной

Также она сообщила, что ураганную грозу её отец и супруг застали в лесу – там как в кино деревья падали друг за другом.

Фото: из сообщества "Важное в Коми"

Ураган прошёлся по Ижемскому и Прилузскому району, также посносил деревья и крыши домов. Местные делятся снимками прошедшего апокалипсиса.

Фото: Сергей Ануфриев

Сегодня ночью Сергею Ануфриеву из Диюр Ижемского района удалось запечатлеть молнию над деревней.

В Троицко-Печорском районе природная стихия обрушилась на лесном участке в районе дороги, именуемой в народе «Хозяйкой». Это недалеко от Приуральского, благо, до населённых пунктов ураган не добрался – скорее всего, защитил густой таёжный лес у посёлка.

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