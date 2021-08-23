Грибная лихорадка: в Коми стартовал сезон тихой охоты

Валентина Кулик из Приуральского Троицко-Печорского района знает, где найти удивительные грибы. Но никому не скажет. Шутка! Фото: из личного архива Валентины Кулик

В народе говорят, что август зиму кормит. И правда, это самый плодородный месяц для трудолюбивых собирателей дикоросов на Севере. Сколько найдёшь лесных даров в конце лета, столько на зиму заготовишь пропитания. И даже лишнюю копеечку можно заработать. «Комсомолка» узнала, почём нынче ягодно-грибная «добыча» в Коми.

Сладкая моя

Не секрет, что дикоросы собирают во всех районах Коми. И многие «охотники» приезжают в столицу республики, чтобы подороже продать свою «добычу». На продаже ягод и грибов за сезон некоторые трудяги с урожайных районов могут заработать до полмиллиона рублей и даже больше, что удалось в прошлом году жительнице Троицко-Печорского района Ольге Поповой, кстати. В этом году для хорошей прибыли нужно очень постараться.

А голубики в Троицко-Печорском районе достаточно. Фото: Нина ЮШКОВА

– Я собираю ягоды возле села Додзь Корткросского района. Просыпаюсь в половину второго ночи, сажусь на велосипед и еду искать ягодные места. Утром приезжаю на автобусе продавать в Сыктывкар. Куда деваться, пенсия-то маленькая, – рассказала «КП-Коми»70-летняя Мария Истомина, резво торгующая ароматной ягодой возле крупного торгового центра.

За добычей на велосипеде! Фото: Нина ЮШКОВА

Антонина Гордеева тоже привозит чернику из Корткероса. Пенсия в 13 тысяч рублей не позволяет женщине сидеть сложа руки: «Я не теряю ни единой возможности хоть немножечко подзаработать. Встаю в три часа ночи и ухожу за пять километров от села, чтобы собрать ягоду и отвезти в столицу на продажу».

Чтобы прилавок наполнить дикоросами, продавец встаёт в три часа ночи и отправляется в лес. Фото: Нина ЮШКОВА

Как отмечают продавцы дикоросов, нынче урожай в лесу небогатый. Черники мало – буквально по ягодке, морошки и вовсе нет. Вся надежда на сентябрь – «охотники» затаились в ожидании брусники и клюквы.

Шестиклассник Степан из посёлка Краснозатонский за ягодами ходит в лес вместе с родителями. Мама с папой делают варенье на зиму, Стёпа собирает на продажу.

Юный бизнесмен из Затона. Фото: Нина ЮШКОВА

– Я коплю! Уже купил себе новый смартфон за шесть тысяч, очень доволен. Жду клюквы, буду до уроков собирать, а после – продавать, – радуется юный бизнесмен, что хобби может быть прибыльным.

Ждём дождей

Жаркое лето в этом году серьёзно повлияло на качество грибов – много червивых, расстраиваются грибники. Тем не менее, в соцсетях жители Коми активно делятся фотографиями крепких белых и рыже-шляпистых симпатяг-подберёзовиков.

После дождей ждём ещё грибочков. Фото: Нина ЮШКОВА

– Я ухожу дальше Седкыркеща на 12 километров, там раздолье – есть и грибочки хорошие, и ягоды спелые. Собирать дикоросы люблю, собираешь себе чернику, а тут – раз! Зайцы выскакивают из-под кустов! Когда натыкаешься на следы медведей, страшно, – рассказывает Алевтина Сергеевна.

Белый гриб всегда всеми любим! Фото: Нина ЮШКОВА

Добротного урожая грибов нынче стоит ожидать только в том случае, если в ближайший месяц придёт северный циклон с холодными дождями минимум на 4-5 дней. Прогноз дал миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский: «Настоящие холодные дожди промочат почву, она остынет, это простимулирует грибницы. С момента обильных холодных дождей нужно будет отсчитать две недели, после чего начнётся большая грибная волна».

Время кедровок!

В Троицко-Печорском районе завершился сбор шишек сибирской кедровой сосны. Многим известны полезные свойства плодов «кедра». Полгорсточки орешков в день позволят позабыть о многих о многих хворях можно позабыть.

Сезон кедровых орешков радует и троицко-печорцев, и кедровок. Фото: Светланы Мишариной

Кедровые шишки собирать тяжело, да и растут они не везде. В Троицко-Печорском районе шишки продают за три тысячи рублей за мешок, килограмм орешков предлагается за тысячу рублей.

Главное, успеть собрать до кедровок! Фото: Нина ЮШКОВА

Только цифры

Сдавать ягоду в пункты приёма невыгодно, делятся предприниматели. Средняя цена за килограмм – 80-100 рублей. А за выход в лес еле-еле собирается три-пять литров, поэтому отдавать в пункты приёма – просто обесценивание труда и времени.

Брусника наливается под палящим солнцем аномально жаркого августа. Фото: Нина ЮШКОВА

В Сыктывкаре нынче чернику и голубику продают от 300 до 350 рублей за килограмм, в районах республики – за 200 рублей. Брусника идёт от 250 до 300 рублей, в районах – дешевле на сотню. Лисички можно купить за 150-200 рублей за литр, пятилитровое ведро белых грибов – от 700 до 1200 рублей. Подберёзовики дешевле – от 600 до 900 рублей.

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