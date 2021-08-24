Осужденный из Коми стал победителем «Археологического диктанта-2021»

Фото: УФСИН России по Коми

Осужденный сыктывкарской колонии победил в международной интеллектуальной онлайн-викторине «Археологический диктант 2021». Викторина приурочена ко Дню археолога, который ежегодно отмечается 15 августа, сообщает пресс-служба УФСИН по Коми.

В онлайн-формате 500 любителей археологии из России, а также из Беларуси, Донецкой и Луганской народных республик, Испании, Кыргызстана, Узбекистана, Украины ответили на 40 вопросов по археологии. Итоги подвели в Воронеже 21 августа.

- В одной из номинаций победил осужденный ИК № 25 Никита Тирентьев. Всего проверить свои знания в области археологии решили восемь осужденных исправительной колонии в Верхнем Чове, - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, осужденные човской колонии уже не в первый раз становились победителями и призёрами конкурсов и диктантов, также мужчины дистанционно получают высшее образование.

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