Пять дочек и лапочка-сыночек: семья Шуктомовых из Коми стала «Семьей года» в России

Счастливая многодетная семья Шуктомовых из с. Ыб Сыктывдинского района Коми.

Семья Шуктомовых из Сыктывдинского района победила во Всероссийском конкурсе «Семья года». В конкурсе приняло участие 366 семей, из них выбрали победителей по различным номинациям. Семья из села Ыб названа в числе победителей в номинации «Многодетная семья».

– О победе в конкурсе мы узнали ещё в июле, но времени радоваться не было, дел полно. Да и на самом деле мы обычная семья с обычными заботами, – поскромничала в беседе с «КП-Коми» Юлия.

Супруги Константин Васильевич и Юлия Сергеевна растят шестерых детей, воспитывают в них любовь к труду, природе и уважении к православным традициям.

Константин и Юлия. Фото: семейный архив.

Константин –заботливый муж и отец. Его жена Юля – хранительница очага, подруга и соратница. Главное богатство семьи – пять дочек и сыночек: старшие погодки девятиклассница Полина и Милена, шестилетняя Есения и пятигодовалая Анисия, двойняшки Федя и Марьяша трёх с половиной лет. А ещё их богатством можно считать их убеждения – о семье, природе и счастье. Многодетная семья ранее делилась с журналом «КП-Авиа» секретом семейных отношений.

Жить в деревне – одно счастье

Семья любит деревенскую жизнь за красоту, простор, свободу, свежий воздух, переезжать в город не планируют, очень хотят, чтобы их дети тоже в будущем жили в своём доме за городом, строили крепкие и счастливые семьи.

Константин уверен, что скоро не останется пустых деревень: люди поймут, что земля отлично кормит тех, кто ее любит. И заработать даёт тоже.

– Я мечтаю, чтобы у каждой российской семьи был своя земля и свой дом, – уверен Костя.

В семье Шуктомовых не носят одежду из натуральной кожи, мех, не пользуется бытовой химией, так как она загрязняет окружающую среду и тестируется на животных. Кроме того, обязательно сортируют мусор, в питании стараются избегать дрожжей, рафинированных и мясных продуктов. Вовсе не смотрят телевизор, ведь в деревне скучать некогда.

Юля с двойняшками. Фото: семейный архив.

Активная общественная деятельность

Увлечение сельским хозяйством и любовь к природе мотивирует главу семьи Константина Шуктомова на различные исследования – он уже не первый год изучает качество воды из ыбских источников, а в последние годы вместе со старшей дочерью он проводит эксперимент по борьбе с борщевиком.

Его супруга Юлия Шуктомова регулярно проводит экскурсии для гостей села, туристов и паломников; разрабатывает новые маршруты совместно со старшими детьми. Многодетная мама увлекается фотографией и танцами, а своими главными достижениями считает успехи своих детей – в творчестве и исследовательской деятельности. Старшие дочери – призеры районных и межрегиональных конкурсов, республиканских и всероссийских конференций.

И работать, и отдыхать Шуктомовы стараются вместе, даже малыши с удовольствием подключаются к сезонным работам – сенокосу, субботникам, уборке урожая.

В этом году семья Шуктомовых стала лауреатом премии Правительства Республики Коми лучшим многодетным семьям региона. Следующим этапом стала победа во Всероссийском конкурсе «Семья года» – теперь историю семьи Шуктомовых опубликуют в Национальной книге-летописи, которая будет издана по итогам конкурса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лучший дознаватель судебных приставов Северо-Западного округа работает в Коми (подробности)