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Общество24 августа 2021 18:20

Пять дочек и лапочка-сыночек: семья Шуктомовых из Коми стала «Семьей года» в России

Многодетная семья любит деревенскую жизнь, природу, уважает свой и чужой труд
Оксана ОЛЬШАНСКАЯ
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Счастливая многодетная семья Шуктомовых из с. Ыб Сыктывдинского района Коми.

Счастливая многодетная семья Шуктомовых из с. Ыб Сыктывдинского района Коми.

Семья Шуктомовых из Сыктывдинского района победила во Всероссийском конкурсе «Семья года». В конкурсе приняло участие 366 семей, из них выбрали победителей по различным номинациям. Семья из села Ыб названа в числе победителей в номинации «Многодетная семья».

– О победе в конкурсе мы узнали ещё в июле, но времени радоваться не было, дел полно. Да и на самом деле мы обычная семья с обычными заботами, – поскромничала в беседе с «КП-Коми» Юлия.

Супруги Константин Васильевич и Юлия Сергеевна растят шестерых детей, воспитывают в них любовь к труду, природе и уважении к православным традициям.

Константин и Юлия. Фото: семейный архив.

Константин и Юлия. Фото: семейный архив.

Константин –заботливый муж и отец. Его жена Юля – хранительница очага, подруга и соратница. Главное богатство семьи – пять дочек и сыночек: старшие погодки девятиклассница Полина и Милена, шестилетняя Есения и пятигодовалая Анисия, двойняшки Федя и Марьяша трёх с половиной лет. А ещё их богатством можно считать их убеждения – о семье, природе и счастье. Многодетная семья ранее делилась с журналом «КП-Авиа» секретом семейных отношений.

Жить в деревнеодно счастье

Семья любит деревенскую жизнь за красоту, простор, свободу, свежий воздух, переезжать в город не планируют, очень хотят, чтобы их дети тоже в будущем жили в своём доме за городом, строили крепкие и счастливые семьи.

Константин уверен, что скоро не останется пустых деревень: люди поймут, что земля отлично кормит тех, кто ее любит. И заработать даёт тоже.

– Я мечтаю, чтобы у каждой российской семьи был своя земля и свой дом, – уверен Костя.

В семье Шуктомовых не носят одежду из натуральной кожи, мех, не пользуется бытовой химией, так как она загрязняет окружающую среду и тестируется на животных. Кроме того, обязательно сортируют мусор, в питании стараются избегать дрожжей, рафинированных и мясных продуктов. Вовсе не смотрят телевизор, ведь в деревне скучать некогда.

Юля с двойняшками. Фото: семейный архив.

Юля с двойняшками. Фото: семейный архив.

Активная общественная деятельность

Увлечение сельским хозяйством и любовь к природе мотивирует главу семьи Константина Шуктомова на различные исследования – он уже не первый год изучает качество воды из ыбских источников, а в последние годы вместе со старшей дочерью он проводит эксперимент по борьбе с борщевиком.

Его супруга Юлия Шуктомова регулярно проводит экскурсии для гостей села, туристов и паломников; разрабатывает новые маршруты совместно со старшими детьми. Многодетная мама увлекается фотографией и танцами, а своими главными достижениями считает успехи своих детей – в творчестве и исследовательской деятельности. Старшие дочери – призеры районных и межрегиональных конкурсов, республиканских и всероссийских конференций.

И работать, и отдыхать Шуктомовы стараются вместе, даже малыши с удовольствием подключаются к сезонным работам – сенокосу, субботникам, уборке урожая.

В этом году семья Шуктомовых стала лауреатом премии Правительства Республики Коми лучшим многодетным семьям региона. Следующим этапом стала победа во Всероссийском конкурсе «Семья года» – теперь историю семьи Шуктомовых опубликуют в Национальной книге-летописи, которая будет издана по итогам конкурса.

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