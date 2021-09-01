В Коми автомобилисты научились переходить реку на машине

Фото: скриншот видео Алексея Гороховского

Жители Сосногорского района Коми решили не дожидаться появления моста через реку Айюва. Из посёлка Керки в населённые пункты Кедва, Койю, Том местные проезжают через реку или, правильнее сказать, проплывают на автомобиле.

Уверенно нажав газ, вперёд по реке, невзирая на течение и глубину Айювы, буквально пролетел на Ниве шевроле местный житель Алексей Гороховский, словно по вымышленному мосту. Машина успешно добралась до точки назначения за минуту и рванула дальше в путь уже по дороге.

P.S. Главное, чтобы все не начали так по рекам на машинах гонять, а то совсем мосты перестанут строить.

В комментариях над Алексеем шутят: заодно машину помыл и поддон!

– Спасжилет обязан надеть! – сделал замечание Алексей Пыхов.

– Можно на середине остановиться и покидать спиннинг, авось и на уху поймаете, – предложил свой вариант Слава Иванов.

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