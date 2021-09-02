«Судей и прокуроров должен выбирать народ»: экс-следователь по особо важным делам Руслан Калимуллин

Фото: Валерия Иванова

В Сыктывкаре прошла встреча с бывшим следователем по особо важным делам СК РФ Русланом Калимуллиным, который сейчас занимается правозащитной деятельностью, возглавляет комитет по правоохранительной реформе партии «Новые люди», а также является экспертом и соавтором блога «Безопасность и правопорядок». Спикер рассказал о своих новаторских идеях по искоренению коррупционных преступлений и ответил на вопросы.

Новаторские идеи

Приезд Руслана Калимуллина в Коми связан, прежде всего, с профессиональным интересом гостя столицы республики. В последнее время, по мнению спикера, в регионе уровень коррупционных преступлений значительно вырос. В расследовании подобных преступлений Калимуллин имеет огромный опыт.

В своё время, работая следователем по особо важным делам, Калимуллин участвовал в раскрытии нескольких десятков громких уголовных дел в России, среди которых и расследование дела полковника – миллиардера Дмитрия Захарченко, у которого во время обыска были обнаружены 9 млрд рублей.

Калимуллин пресёк деятельность сотрудника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Александра Куникина, который, будучи борцом с коррупцией, вымогал миллион долларов за закрытие уголовного дела. Руслан Калимуллин посадил на скамью подсудимых и сотрудников Московского уголовного розыска, которые торговали оружием. Оперативники, похитившие 44 квартиры общей стоимостью в 200 млн рублей, получили реальные сроки благодаря профессионализму экс-следователя.

Фото: Валерия Иванова

«Один клик»

Переход в правозащиту экс-следователь считает логичным, так как хорошо знаком с правоприменительной практикой и законодательной работой. По мнению Калимуллина, власть имущих, а конкретно судей должен выбирать народ. Тогда судьи станут ему подотчётны, что повлечёт за собой справедливые решения. Кроме того, Руслан предлагает предлагает выборность прокуроров и начальников МВД, а также общественный контроль над правоохранительной системой.

— Проработав почти 10 лет следователем, могу сказать, что должностные лица будут работать честно, прозрачно и эффективно только в том случае, если на них будет возложена обязанность отчитываться перед избирателями, — обосновал свою мысль спикер.

На встрече обсудили и социальные сети, где молодёжь проводит порой всё своё свободное время, и которые становятся площадкой для трансляции деструктивных идеологий, а также экстремизма. По мнению Калимуллина, проблема действительно существует.

Спикер обратил внимание на персональную ответственность и бдительность каждого гражданина: важно понимать, что говорить и репостить в личных аккаунтах в социальных сетях. Каждый участник встречи получил памятку о том, как избежать наказания за неумышленный экстремизм.

Фото: Валерия Иванова

Справка КП

Руслан Калимуллин баллотируется на выборах в Государственную думу от Подмосковья и выдвинут партией «Новые люди». Он хочет добиться повышения открытости следствия в России. По его мнению, только так можно предотвратить случаи злоупотребления служебным положением и коррупции в силовых структурах.

Калимуллин также намерен вернуть Госдуме звание основной и главной дискуссионной площадки страны.

— Сегодняшний парламент является обычным филиалом исполнительной власти и обслуживает только интересы правящего класса, начисто забыв об обязательствах перед избирателем, — убеждён спикер.

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