Студентам в Коми снизили тарифы на связь

Фото предоставлено компанией МегаФон

МегаФон предложил студентам республики постоянную скидку на связь в размере 20%. Она будет действовать на любом из тарифов линейки #БезПереплат. Для подключения достаточно обратиться в офис компании и предъявить студенческий билет.

«Смартфон и мобильный интернет сегодня стали основными инструментами не только для общения, но и для комфортного обучения. В прошлом году накануне учебного года мы предложили скидку московским студентам – предложение оказалось востребованным, и теперь студенты во всех российских регионах смогут пользоваться мобильной связью на максимально выгодных условиях», — отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

По данным оператора, молодёжная аудитория в возрасте от 14 до 25 лет всё чаще использует для связи мобильный интернет. За последние два года интернет-трафик в этой категории пользователей вырос в три раза, в то время как голосовой трафик — на 30%. Лидеры по трафику среди молодёжи – Москва и область, Санкт-Петербург, Самара, Краснодар и Екатеринбург. Студенты предпочитают общаться, в том числе совершать голосовые вызовы, в мессенджерах. Наиболее популярные из них – Whatsapp, Telegram и Viber. На всех тарифах линейки #БезПереплат мессенджеры не расходуют пакет интернета и остаются доступными даже при нулевом и отрицательном балансе.

Как пояснили в пресс-службе, более 70% молодёжной аудитории МегаФона пользуются тарифами линейки #БезПереплат, так как условия соответствуют актуальным потребностям абонентов и позволяют оставаться на связи с друзьями и близкими независимо от состояния счета. Среди преимуществ также безлимитные вызовы внутри сети, копилка минут и гигабайт. Независимо от выбранного тарифа, абонентам доступен самый быстрый в России мобильный интернет и возможность бесплатно раздавать его со смартфона без ограничения скорости.

Подключить скидку могут учащиеся колледжей, техникумов, ВУЗов и других учебных заведений в возрасте от 14 лет. Для этого с 3 сентября 2021 года нужно обратиться в любой салон МегаФона и предъявить студенческий билет. По одному студенческому билету можно подключить только один абонентский номер.

Предложение действует как для действующих, так и для новых абонентов оператора.