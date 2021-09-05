Ухтинский конный клуб просит неравнодушных присоединиться к поискам жеребёнка

Фото: КСК "Планета"

В Шудаяге под Ухтой Конноспортивный Клуб "Планета" ищет полуторагодовалого жеребёнка.

- Когда наш табун лошадей пришёл в конюшню с полей, мы обнаружили, что не хватает рыжего жеребчика Хайпа. Сразу выехали на поиски, но малыша найти так и не удалось, - сообщила «Комсомолке» руководитель Клуба Екатерина Шомысова.

Фото: КСК "Планета"

Пока всадники верхом на лошадях искали жеребёнка, одну из наших лошадей очень сильно покусала собака, которая была с хозяином, без поводка и намордника!

- Собака очень сильно повредила ногу коню, разорвала… Теперь он будет очень долго восстанавливаться. Мне бы хотелось, чтобы хозяин пса вышел на связь с нами, обговорить эту ситуацию, - рассказала Екатерина Шомысова.

Кстати, ровно два года назад, 4 сентября 2019 года, Клуб также после прогулки недосчитал маленького жеребца Презента. Его найти так и не удалось.

Конноспортивный Клуб "Планета" обратился к неравнодушным гражданам помочь найти Хайпа.

- По полям за улицей Зерюнова гуляет много людей, если кто-нибудь что-нибудь видел, пожалуйста, сообщите нам. Будем благодарны, если вы поможете нам в поисках малыша, - добавила Екатерина.

Если вы владеете информацией о жеребёнке или же желаете присоединиться к поискам, звоните: 89129470304- Екатерина, 89087180543-Елена.

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