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Общество6 сентября 2021 11:22

Предприниматели Коми стали чаще решать вопросы онлайн

Только за последние 30 дней предприниматели региона провели за переговорами более 27 тысяч часов
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Фото предоставлено компанией МегаФон

Фото предоставлено компанией МегаФон

Активность бизнесменов в Коми с начала года показывает стабильный рост. Онлайн-трафик компаний и организаций региона в мобильной сети вырос более чем в 3 раза, а общий объем звонков увеличился на 61% к аналогичному периоду прошлого года.

Сотрудники коммерческих компаний и госпредприятий региона предпочитают дольше разговаривать и больше обмениваться сообщениями в мессенджерах, в то время как топ-менеджеры и собственники бизнеса все чаще раздают мобильный интернет через Wi-Fi, устраивают видеосовещания, пользуются банковскими приложениями и навигацией. Такие данные к началу нового делового сезона представили специалисты МегаФона, проанализировав в обезличенном формате мобильное поведение клиентов республики среди пользователей бизнес-тарифов «Управляй».

Только за последние 30 дней предприниматели региона провели за переговорами более 27 тысяч часов, что эквивалентно круглосуточному диалогу партнеров на протяжении трех лет. С помощью обезличенной статистики Big Data специалисты также определили основные направления звонков. Помимо местных клиентов и подрядчиков, чаще всего деловое сообщество республики ведет переговоры с коллегами из соседней Кировской области - каждый четвертый звонок приходится именно на этот регион. На втором и третьем месте по популярности вызовы в Санкт-Петербург и Москву. На 76% больше в этом году сыктывкарские бизнесмены стали созваниваться со свердловчанами и на 37% чаще с Архангельском.

Впрочем, по телефону всего не расскажешь. Почта в смартфоне, навигация, видеозвонки, сообщения в мессенджерах, а также банковские приложения и видеосовещания стали на треть востребованнее, чем в прошлом году. Такой тренд специалисты МегаФона объясняют обнулением трафика на эти сервисы, которое действует в тарифах-конструкторах оператора.

«Учитывая специфику разных категорий сотрудников, в каждом из пяти наших тарифов «Управляй» включен безлимит на необходимые для современного бизнеса онлайн-сервисы. Пользоваться ими можно без дополнительной платы. Именно поэтому тарифы линейки «Управляй» вышли на первое место по популярности в Коми, где в среднем за месяц один корпоративный абонент расходует на 70% больше трафика, чем годом ранее», - отметила директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона на Урале Инна Смирнова.

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