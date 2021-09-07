На уроки… с топором: школьники Коми скакали по льдинам, томились в подполье и пугали учителей

Спасибо, что не разрушена школа после вас, мой дорогой самый худший класс! Фото: Архив "КП"

Начался учебный год. А вы помните, школьные годы – это время чудес! В особенности – у педагогов. Ученики-малыши и старшеклассники никогда не дают учителям скучать, порой от их поступков и шалостей начинает дёргаться глаз и встают волосы дыбом, но самое интересное – каждая история уникальная. «Индивидуальность», «гениальность», «бесстрашие» школьников поражает, и спустя годы учителя с грустью вспоминают «подвиги» любимых воспитанников. О некоторых из них преподаватели Коми рассказали «Комсомолке».

Ты неси меня, река

В одной из деревень Троицко-Печорского района был поистине страшный случай со счастливым концом. Наступила весна. Школа находится на берегу реки. Все конопатые моськи прильнули созерцать эпическое действо – лёд тронулся. Проходит буквально минут 10, как и учителя, и ученики в панике выбегают к водоёму. Там учудил пятиклассник Матвей: озорник в один миг, как заяц, доскакал по льдинам до середины реки, умудрился выбрать самую «надёжную» и… поплыл! Каков хулиган! Учителя срывают голоса: «Ну-ка, назад!», самые отважные рвутся к бесстрашному капитану.

Осторожно! Дети! Фото: Архив "КП"

– Все смотрят не на весеннюю красоту, а затаив дыхание следят за дальнейшей судьбой нашего Матвея, – вспоминает классный руководитель мальчика Светлана Васильевна. К счастью, все участники «драмы» отделались нелёгким испугом, из потерь – только сапог ученика, который вместе с льдиной уплыл вниз по течению.

Привидение с юмором

История бывшей нянечки сельского интерната для школьников старших классов в Корткеросском районе Зинаиды Васильевны заинтересовала бы Стивена Кинга, если была бы реальностью. В ту ночь Зинаида дежурила. Пожилая женщина убедилась, что школьники крепко спят, и решила вздремнуть сама. Что такое? Сквозь сон Зинаида вдруг слышит шорох и скрип двери. Кое-как продрав глаза, нянечка цепенеет в ужасе. Прямо на неё медленно надвигается высоченный силуэт в белом, освещаемый тусклым лунным светом. Привидение!

– Я потеряла дар речи, начала судорожно осенять себя крестом и вспоминать молитвы, – рассказала «КП-Коми» пенсионерка. – Как вдруг «привидение» начинает… хихикать!

«Дух» разворачивается и неуклюже убегает. Оказалось, что двое шутников-воспитанников взяли из техкомнаты бюст Ленина и простыни. Один мальчишка, держа над головой вождя, залез на другого, спрятались под плащик из простыней и пошагали пугать нянечку. Шалость удалась!

Дети подземелья

Усть-Куломский район. Девятый класс. Урок в разгаре. Девятиклассники усердно готовятся к предстоящим экзаменам, пишут тест: дружно сопят, отчаянно грызут ручки, чешут вспотевшие затылки, ломают голову и напрягают извилины.

Вдруг прямо в центре класса «взрывается» пол – вылетает деревянная крышка, сделанная «под полы», а оттуда… замазанные чем-то чёрным, в пыли и паутине выскакивают девочки из начальных классов и что есть мочи несутся к выходу. Девятиклассники в страхе и ужасе подскакивают: мальчишки хватают стулья, чтобы в случае чего обороняться, девочки визжат, как резаные, – вспоминает педагог Мария Степановна.

Оказалось, над «младшеклашками» подшутили старшие – перед уроком затолкали их в подпол в другом кабинете и заперли. Чтобы выбраться, детям пришлось «проползти» под половиной здания, прежде чем найти лазейку на свободу.

Картина маслом

Играй, мой гормон! Как красиво ухаживать за одноклассницами, не понаслышке знают выпускники одной школы в Усть-Цилемском районе Коми. О способах выразить свои чувства понравившимся девушкам «Комсомолке» рассказала классный руководитель экс- десятиклассников Оксана Борисовна.

– Парни в этом возрасте сильные, высокие. Вот и наши красавцы тайком стащили штамп у библиотекаря, подловили своих одноклассниц на перемене и налепили им печати на лбы, – смеётся преподаватель. – Тут звонок! Девочки сидели за партами и краснели, ведь смыть оттиск печати с первой попытки не удалось. Пришлось отпустить к умывальнику.

Что бы такое эдакое придумать! Фото: Архив "КП"

В буквальном смысле

– Однажды ученик забыл взять тетрадь на урок. Я, надеясь, что он попросит листочек у соседа, в спешке протараторила: «Где хочешь, там и пиши, но чтобы новая тема у тебя была». Объясняю под запись материал, поглядываю, вроде записывает. Смотрю, а он на руке своей пишет! Обещал дома стереть, как перепишет в рабочую тетрадь, – вспомнила Ксения Сергеевна из Усть-Вымского района.

Главное, что голову и ручку ее забыл! Фото: Ксения Сергеевна

Не повторять!

Однажды после урока труда ученики стащили с кабинета столярный степлер и, не подумав, решили проверить его на человеке. «Мальчишки щелкнули инструментом по спине своему однокласснику. Скобы прошли через кожу, металл чуть не пробил позвоночник, ребёнок чудом избежал инвалидности», с ужасом вспоминает учитель из Вуктыльского района.

Все проблемы решаемы... кулаками! Шутка, конечно. Фото: "КП" Архив

ТОП-5 предметов из портфеля

Замурчательный урок

«Веду урок в начальных классах. Чувствую запах, спутать невозможно – пахнет котом»: вспоминает Евгения Алексеевна из Троицко-Печорского района. Оказалось, что Миша Уляшев по дороге в школу подобрал котёнка и принёс его в рюкзаке на урок, надеясь, что он там тихо отсидит полдня. Евгения Алексеевна не стала выгонять доброго парнишку с новым питомцем, а организовала животинке уголок: достала картонную коробку, в столовой купила сосиски. Которебёнок отучился вместе с ребятами до последнего урока, вёл себя хорошо, а затем поехал в семью сердобольного ребёнка на ПМЖ. Живёт счастливо в семье по сей день, здоровяк.

Топором по науке

В классе мёртвая тишина, подростки сосредоточенно пишут «контрошу» по истории. Вдруг – ба-бах! Из рюкзака семиклассника Василия со страшным грохотом на пол падает… топор!

– А чему вы удивляетесь? – недоумевает учительница Галина Михайловна из Усинского района. – У нас почти все ученики – дети и внуки рыбаков и промысловиков. Вася просто забыл выложить топор после охоты перед учёбой.

Уместим в рюкзак весь мир! Фото: Архив "КП"

Карманный огород

Как-то на уроке третьеклассник Никита долго не мог найти пропись в рюкзаке, весь раскраснелся, перенервничал. Преподаватель Оксана Фёдоровна из Сыктывкара решила помочь отыскать тетрадку: «Открываю ранец, а там… проросшая картошка, её ростки уже длиной по локоть! Оказалось непросто найти что-то в зарослях».

Ящик Пандоры

– У меня была ученица Настя, а у неё была младшая сестра-дошколёнок, – рассказывает педагог начальных классов из Выльгорта Сыктывдинского района Надежда Николаевна. – И когда старшая сердила свою младшую сестру, то всегда приносила «заботливо» собранный сестричкой портфель. Чего там только не было! И огрызки от яблок вперемешку с яичной скорлупой, и щепки от дров, и кошачий корм.

Однажды Настин громкий вопль раздался прямо на уроке, когда девочка полезла в сумку за точилкой. Из рюкзака школьница достала... мёртвую мышку.

Холодец по коже

Уроженка Коми Елизавета Михайловна год проработала учителем английского в Китае. Вспоминает, что любимым перекусом китайских школьников был холодец из неаппетитных куриных лапок.

– Школьники доставали из контейнера эти страшные лапки, смачно обгладывали со всех сторон вплоть до ноготков. Выглядело жутковато, долго привыкала к их трапезе, – поделилась историей молодой педагог.

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