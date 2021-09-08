Президент России наградил школьницу из Усинска за спасение брата из огня

Фото: Официальный портал Республики Коми

6 сентября в Усинске Указом Президента наградили знаком «Горячее сердце» и медалью «За отвагу на пожаре» школьницу Валерию Удот.

Юная жительница Усинска отмечена Указом Президента Российской Федерации за отвагу, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, нагрудным знаком «Горячее сердце», медалью «За отвагу на пожаре».

Награды торжественно вручил глава республики В. Уйба на мероприятие, посвященном Дню города, Дню работников нефтяной и газовой промышленности и столетию Республики Коми.

Руководитель региона вручил федеральные и республиканские государственные награды жителям муниципалитета. Среди награжденных — усинская школьница Валерия Удот.

Напомним, что пожар случился в ноябре прошлого года в Усинске, загорелся двухэтажный дом. Огонь стремительно «поедал» деревяшку, в которой проживает 72 человека! Жители, побросав всё, выбегали из своих квартир, времени на колебания не оставалось. Не растерялась и 10-летняя Валерия Удот, которая в тот злополучный день осталась дома вместе с 4-летним братом без родителей. Буквально через минуту девочка сообщила отцу, что к их дому прибыла пожарная машина. Мужчина объяснил, что нужно делать и помчался к детям.

А дальше всё развивалось очень стремительно. Через дверь выйти на улицу девочке не удалось: ветхое здание уже начало разрушаться, снаружи дверь заблокировала упавшая деревянная балка. Лера не растерялась: распахнула окно (благо, первый этаж), передала в протянутые руки множества соседей брата и стала вылезать сама вместе с кошкой. В последнее мгновение мейн-кун Нюша, видимо, от стресса, выскочила из рук и юркнула обратно в горящий дом.

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