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Дом. Семья9 сентября 2021 14:50

В гости к жителям деревни в Коми залетел молодой ястреб

Хищник с азартом охотился и врезался в окно
Оксана ОЛЬШАНСКАЯ
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Фото: скриншот видео Илоны Артеевой

Фото: скриншот видео Илоны Артеевой

Неудачно поохотился и устроил переполох: в окно к жителям деревни Модлапов Усть-Куломского района влетел ястреб.

Видео о приключениях молодой птицы разместила Илона Артеева, именно к её родителям прилетел незваный гость. Журналисты "Коми гор" выяснили, что хищник преследовал свою добычу, но в силу своей неопытности не заметил препятствий, влетела в окно и был оглушён. Бедолаге повезло, он попал в заботливые руки: семья Артеевых приютила птицу, пока она приходила в себя.

Птица наделала дел и в гостях: очнувшись, ястреб начал кричать, напугал кошек и поцарапал хозяйку дома. Когда его, наконец, поймали, он был выпущен на свободу.

Смотреть видеосюжет
Ястреб залетел в гости к жителям деревни Модлапов
Ястреб залетел в гости к жителям деревни Модлапов
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