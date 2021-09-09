В гости к жителям деревни в Коми залетел молодой ястреб

Фото: скриншот видео Илоны Артеевой

Неудачно поохотился и устроил переполох: в окно к жителям деревни Модлапов Усть-Куломского района влетел ястреб.

Видео о приключениях молодой птицы разместила Илона Артеева, именно к её родителям прилетел незваный гость. Журналисты "Коми гор" выяснили, что хищник преследовал свою добычу, но в силу своей неопытности не заметил препятствий, влетела в окно и был оглушён. Бедолаге повезло, он попал в заботливые руки: семья Артеевых приютила птицу, пока она приходила в себя.

Птица наделала дел и в гостях: очнувшись, ястреб начал кричать, напугал кошек и поцарапал хозяйку дома. Когда его, наконец, поймали, он был выпущен на свободу.

Смотреть видеосюжет Ястреб залетел в гости к жителям деревни Модлапов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми мужчина жестоко расправился с соседской собакой

Слабонервным лучше не читать (подробности)