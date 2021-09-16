«Ах ты, лодка дырявая!»: учёный из Сыктывкара выпустил словарь бранных коми слов

Автор сборника подчёркивает, словарь не является нормативным, несёт чисто информативную функцию. Фото: Нина ЮШКОВА

В Коми появился первый словарь ругательных слов коми языка «Коми видчанкывъяс: зэв аслыссикас кывкуд». Его в течение девяти лет собирал заведующий отделом языка, литературы и фольклора Института языка, литературы и истории ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, доктор филологических наук, доцент Евгений Цыпанов.

Автор сборника Евгений Цыпанов, заведующий отделом языка, литературы и фольклора Института языка, литературы и истории Коми научного центра. Фото: из личного архива героя публикации

Без резких выражений

– Словари бранных слов есть у многих народов, у русских имеется даже несколько томов. Я подумал, а почему бы не сделать такой сборник у коми. Сейчас в книге более 1900 заглавных слов из коми источников, – рассказал Евгений Цыпанов.

Словарь представляет из себя первое собрание пейоративной лексики коми языка (отдельных слов и лексических словосочетаний), куда включен как коми-зырянский, так и коми-пермяцкий материал. Как подчёркивает автор сборника, словарь не является нормативным, несёт чисто информативную функцию. Кроме уже зафиксированных слов в словаре впервые представлены примеры употребления слов-пейоративов с указанием авторов и иногда информантов, познакомивших учёного с богатством коми языка.

На все случаи жизни! Фото: Нина ЮШКОВА

Выражения собирались по всей республике: многие были взяты из произведений коми писателей, проводилось анкетирование. Автор сборника много путешествовал по глубинкам: общался с местным населением Усть-Куломского, Княжпогостского, Усть-Вымского, Сысольского районов.

Евгений Цыпанов отмечает, что в коми языке очень мало слов, обозначающих резкие ругательства. В основном такие экспрессивные слова заимствованы из русского языка: прöститутка, шлюка, пижон, нахалка, мерзавеч.

Евгений Цыпанов отмечает, что в коми языке очень мало слов, обозначающих резкие ругательства Фото: Нина ЮШКОВА

Образный и ёмкий

Коми язык – образный язык. Если анализировать даже разговорную речь, то сразу обращаешь внимание, насколько ярко она наполнена афоризмами, тропами, метафорами, олицетворением, сравнением, аллегоризмами и эпитетами.

– Узнавая новые выражения, я ещё больше убедился в том, как коми интересно могут передать образ человека. Например, меня удивило выражение «сiт косьтысь», что дословно переводится как «сушащий свои экскременты». Так называют человека с высшим пределом скупости – настолько жадный, что даже «такое» не выбросит, – привёл пример автор сборника.э

Анализируя сборник, можно сделать выводы и о характере коми человека, его менталитете. Фото: Нина ЮШКОВА

Анализируя сборник, можно сделать выводы и о характере коми человека, его менталитете. Понимаешь, какие качества особо порицаются обществом, на что особенно человек обращает внимание.

–Много встречается выражений, которые определяют такое качество человека, как подлость. «Розя пыж» (дословно с коми – дырявая лодка). То есть человек настолько ненадёжный, что доверишься ему – пропадёшь (поплывёшь на дырявой лодке – потонешь), – пояснил учёный.

Появлялись речевые «заготовки» и для воспитательных целей. Не очень оскорбительные, конечно, но и не самые приятные для малолетних шкодников.

– Очень смешное выражение, которое «ставит на место» озорника – «зырымбедь» – палка из сопель. Мол, мал ещё, а такое вытворяешь, говоришь, не подумав, – смеётся доктор филологических наук.

Издание предназначено для широкого круга пользователей: учёных, учителей коми языка, студентов, писателей, журналистов, всех любителей и ценителей родного языка.

Некоторые материалы, попавшие в «Коми видчанкывъяс», ранее не были размещены ни в одном научном издании. Фото: Нина ЮШКОВА

Старое новое слово

Некоторые материалы, попавшие в «Коми видчанкывъяс», ранее не были размещены ни в одном научном издании: «К примеру, в русском и в других языках есть обозначения какой-то нации, группы людей – хохол, москаль. Так вот, у коми так было найдено слово евреи – «али вузалысь», переводится как «богопродалец», – отметил Евгений Цыпанов.

Алиса и Маленький принц говорят по-коми

Кстати, известные любимые многими поколениями читателей персонажи классической литературы «осваивают» коми язык один за другим. В 2018 году произошло значимое событие – книга Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в стране чудес», по праву признанная одной из самых знаменитых английских сказок и переведённая более чем на две сотни языков мира, впервые была издана на коми языке. За перевод англоязычной детской классики на коми языке взялся Евгений Цыпанов. Личные имена и фамилии лингвист переводить не стал, а вот «говорящие названия» дали волю его творчеству. Мартовского Зайца он назвал Пышъялан Кöч (убегающий заяц), Квази Черепаха стала Ылöг Черепака (черепаха-фальшивка), Соня – Узька-Шыр (засоня мышь), Грифон – Кутшлев (орёл-лев), Шляпник, или Болванщик – Шляпабала (форма-колодка для шляпы).

Ольга Баженова, старший лаборант-исследователь сектора языка Коми научного центра. Фото: из личного архива героя публикации

В июне этого года немецкое издательство «Edition Tintenfass» опубликовало на коми языке повесть-сказку Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Перевод выполнила старший лаборант-исследователь сектора языка ИЯЛИ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН Ольга Баженова, работа проводилась на средства сообщества коллекционеров, спонсирующих издание «Маленького принца» на различные языки.

"Маленький принц". Фото: из личного архива героя публикации

– Самый известный перевод «Маленького принца» с французского оригинала на русский язык – это перевод Норы Галь. В своей книге «Слово живое и мёртвое» она описывает тонкости перевода этой повести-сказки. К счастью, в коми языке нет подобных трудностей, потому что категория рода у существительных вообще отсутствует. В основе перевода сказки на коми язык – русская книга Норы Галь. Самое трудное при переводе – избавиться от влияния оригинала. Сделать так, чтобы произведение воспринималось как изначально написанное на коми языке, – поделилась своими впечатлениями Ольга Николаевна.

Наша справка

Евгений Цыпанов – известный в Коми специалист финно-угровед, автор порядка 300 опубликованных работ. Область научных интересов – морфология, семантика и синтаксис глагола, лексическое обогащение коми литературного языка, составление учебников коми языка и словарей, в том числе словарей коми неологизмов, самоучителей коми языка, также он разработал методику изучения коми как неродного. Учёный, в совершенстве владея коми языком, знает несколько финно-угорских языков. В Сыктывкарском госуниверситете он выучил удмуртский и венгерский языки, в аспирантуре эстонский и на языковых курсах – финский.